Very Mobile: ecco l'offerta in 5G per la festa di San Valentino

Very Mobile ha lanciato una nuova offerta in 5G per festeggiare l’imminente festa di San Valentino: 150 Giga, più minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese per sempre, con in più 1 mese in omaggio. L’offerta è dedicata ai clienti che scelgono di portare il loro numero in Very Mobile da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Lycamobile, Tiscali e altri MVNO.

Al di là del prezzo concorrenziale, l’offerta Very 5,99 presenta anche altri vantaggi, tra cui la SIM e la spedizione gratuite, oltre alla possibilità di richiedere la SIM in formato virtuale (eSIM), a patto che il proprio smartphone offra il supporto adeguato. A tutto questo, infine, si aggiunge l’attivazione a costo zero.

I dettagli dell’offerta

Very 5,99 è la nuova offerta promossa da Very Mobile per San Valentino: include 150 Giga in 5G su rete WINDTRE, con una velocità limitata a 30 Mbps, più chiamate e SMS senza limiti, al prezzo di 5,99 euro per sempre. Non vi sono costi extra da sostenere, quindi nessun costo per il cambio offerta né consumi imprevisti.

L’offerta è utilizzabile anche in Europa: insieme a tutti i minuti e gli SMS inclusi, ciascun cliente Very Mobile ha a disposizione 9 Giga senza costi aggiuntivi: la tecnologia e la velocità di navigazione variano in base agli accordi stretti da WINDTRE con gli operatori di rete locali.

Inclusi vi sono anche i servizi Ti ho cercato, RingMe e Hotspot: anche in questo caso segnaliamo che i servizi appena citati sono interamente gratuiti, così come la richiesta di portabilità da o verso un altro operatore.

L’offerta 5G da 5,99 euro al mese di Very Mobile è attivabile dai clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Lycamobile, Tiscali e altri MVNO entro il 23 febbraio 2026. Il primo mese è in omaggio.