Via alla festa con lo speaker BOSE SoundLink Micro, compralo al 29% di sconto

Esistono diversi altoparlanti su Amazon che possono esprimere una qualità del suono importante, ma quando entra in gioco il marchio Bose, non c’è competizione. La sua tecnologia è soprattutto il “knowhow” di cui può vantarsi da anni, rendono i prodotti di una spanna superiore rispetto alla concorrenza.

In sconto oggi su Amazon ad esempio c’è il piccolo speaker portatile SoundLink Micro, prodotto davvero interessante per la sua potenza, per l’impermeabilità e per la sua trasportabilità. Con un design caratteristico e con un’estrema semplicità di utilizzo, il prodotto di Bose è oggi disponibile su Amazon al 29% di sconto. Gli utenti potranno pagarlo 91,99 € per riceverlo a casa già a partire da domani e con due anni di garanzia.

Lo speaker Bose SoundLink è la soluzione giusta per molti

Fatto di un design resistente ai graffi, caratterizzato dalla griglia frontale, il SoundLink Micro di Bose è un gran prodotto. È impermeabile, possiede un microfono ma soprattutto suona davvero bene.

La batteria è a lunga durata e consente di ascoltare fino a 6 ore continue di musica senza alcun problema.

Quando scende in campo un marchio come Bose dunque, si parla solo ed esclusivamente della grande qualità che lo caratterizza. Grazie a questo SoundLink Micro, l’azienda ha fatto vere fortune, soprattutto su Amazon. Sono decine di migliaia di utenti che hanno provveduto ad acquistare l’altoparlante, come dimostrano anche le tante recensioni che sono quasi 30.000.

Lo speaker di colore nero è ancora una volta disponibile sul famoso sito e-commerce e con un ottimo sconto: c’è il 29%. Questo dunque contribuirà ad abbassare il prezzo in maniera netta, consentendo al pubblico di acquistare il prodotto per 91,99 €. I tempi di consegna equivalgono a circa 24 ore mentre la garanzia ad un periodo di due anni.

