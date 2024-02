Video di qualità superiore su YouTube TV? Bug causa brusca frenata

Senza lanciare roboanti proclami, YouTube TV ha implementato un’opzione per la riproduzione video di qualità superiore, definita come 1080p Enhanced. La nuova funzione riservata agli abbonati è però rimasta nell’ombra anche a causa di alcuni fastidiosi bug.

Un dipendente di YouTube aveva annunciato su Reddit l’implementazione del nuovo standard, disponibile per dispositivi compatibili con il 4K. Nonostante ciò, lo stesso, ha poi confermato come questa funzione non sia ancora disponibile.

In realtà, per alcuni utenti è apparsa (per un breve periodo) l’opzione per la riproduzione 1080 Enhanced. Nonostante ciò, YouTube ha fatto marcia indietro, avendo individuato un bug che impedisce agli utenti di gestire manualmente l’impostazione. Al momento non si sa quando l’impostazione sarà disponibile, sebbene gli sviluppatori stiano lavorando per risolvere questo problema.

YouTube TV: negli USA è ormai una seria concorrente delle classiche TV via cavo

YouTube TV è una versione avanzata, disponibile tramite abbonamento, della celebre piattaforma di streaming YouTube. Questa ha un limite sostanziale: al momento è un servizio disponibile solo sul territorio degli Stati Uniti, a meno che non si utilizzi una VPN per accedervi.

L’introduzione dei video di qualità superiore, attraverso l’opzione 1080p Enhanced, è solo una delle tante introduzioni della piattaforma per attrarre nuovi utenti. Non per niente YouTube TV, negli states, è ormai un concorrente temibile per le più tradizionali TV via cavo. Il piccolo contrattempo legato al bug di cui abbiamo appena parlato, senza ombra di dubbio, non intaccherà il posizionamento sul mercato di questo servizio.

Nel resto del mondo, un altro asset legato a Google che se la vede particolarmente bene è senza dubbio YouTube Premium. Secondo alcuni dati recenti, infatti, la piattaforma ha raggiunto quota 100 milioni di iscritti, risultando di fatto una fonte consistente di denaro per il colosso di Mountain View.