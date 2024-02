Raggiunge un nuovo minimo storico il kit Amazon composto da quattro videocamere di sorveglianza Blink Outdoor. Senza fili, resistenti all’acqua e con autonomia di 2 anni, queste videocamere ti permettono di tenere sempre sotto controllo anche quello che succede all’esterno della tua proprietà, a prescindere dalle condizioni metereologiche.

Il prezzo di listino del kit è di 309,99€, ma oggi – grazie allo sconto immediato del 45% – puoi acquistarlo a soli 170,49€, spedizione compresa.

Se per te la sicurezza è importante, non farti sfuggire il kit con 4 videocamere Blink Outdoor oggi scontato del 45%

La Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata a batteria, che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Grazie alla lunga durata della batteria, funziona fino a due anni con due batterie AA al litio (incluse nella confezione di vendita).

La videocamera è super robusta e infatti resiste agli agenti atmosferici e ti aiuta a proteggere la tua casa all’interno o all’esterno, con il sole o con la pioggia. Ricevi notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento e, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, potrai ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno.

Compatibile con Alexa Utilizzala a mani libere con Alexa. Trasmetti video in diretta, riproduci i video registrati, attiva e disattiva la videocamera, ricevi avvisi di movimento e altro ancora.

Vedi, ascolta e parla con i visitatori in tempo reale con la funzionalità Live View e l’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor (la funzione Live View non è costantemente attiva). Progettata per essere configurata autonomamente in pochi minuti. Non sono necessari cablaggi o un’installazione da parte di professionisti.

