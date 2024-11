Vodafone: nuova offerta con Telepass e connessione, i dettagli

Il mondo della telefonia mobile è in continuo movimento e lo dimostra anche la nuova offerta lanciata da Vodafone. Grazie ad una partnership strategica con Telepass, Vodafone Italia può ora offrire alcune combinazioni che toccano due ambiti: le telecomunicazioni e la mobilità urbana.

Ora chi vuole avere Telepass può tranquillamente fare riferimento agli store del celebre gestore anglosassone che infatti unisce la sua connessione veloce e la possibilità di essere agevolati al casello e non solo, tutto in un’unica soluzione.

Vodafone: nuova offerta con Telepass da 3 novembre al 31 gennaio 2025

Nasce una nuova offerta in casa Vodafone, quella che permette sia ai nuovi utenti che a quelli già in possesso di un’offerta di poter avere dei nuovi vantaggi. Questi sono legati a Telepass, con una soluzione esclusiva che garantisce agevolazioni su più fronti. L’offerta è così strutturata:

Internet illimitato fino a 2,5 Gigabit al secondo: internet su rete fissa in fibra FTTH con chiamate senza limiti comprese e Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa;

al secondo: internet su rete fissa in fibra FTTH con chiamate senza limiti comprese e Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa; Telepass gratis per 12 mesi : tutti coloro che scelgono Telepass Family possono avere il primo anno gratis, compreso il dispositivo;

: tutti coloro che scelgono Telepass Family possono avere il primo anno gratis, compreso il dispositivo; Cashback sui pedaggi : ogni volta che si pagherà un pedaggio autostradale in Italia, nel periodo compreso tra i 20 dicembre 2024 e il 15 febbraio 2025, ci sarà un caschback del 50% fino a 25 euro;

: ogni volta che si pagherà un pedaggio autostradale in Italia, nel periodo compreso tra i 20 dicembre 2024 e il 15 febbraio 2025, ci sarà un caschback del 50% fino a 25 euro; Assistenza inclusa: coloro che attivano questa nuova soluzione hanno anche l’Assistenza Stradale Europea inclusa per un anno.

Ci sono dunque fino a due mesi di rete fissa inclusa e tantissimi altri vantaggi esclusivi tipici del brand. Tutto quello che bisogna fare è dunque aggiungere un’offerta di rete fissa a quella mobile e di chiudere anche Telepass. È proprio in questo modo che Vodafone accompagna i suoi utenti non solo nella connessione attraverso le strade del web, ma anche attraverso le autostrade italiane. Durante questi giorni inoltre sta andando in onda una campagna pubblicitaria, quella che abbiamo inserito poco più in alto.