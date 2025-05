Void: alternativa open source a Cursor per la programmazione assistita dall'AI

Nato come fork di Visual Studio Code, Void si propone come una risposta trasparente, modulare e rispettosa della privacy agli editor AI-driven proprietari come Cursor. Void punta a offrire agli sviluppatori un’esperienza fluida, potente e completamente personalizzabile per lo sviluppo software assistito dall’intelligenza artificiale.

Cos’è Void e perché sceglierlo

Void è molto più di un semplice editor di codice con supporto per l’intelligenza artificiale: è una piattaforma modulare e aperta, che consente agli utenti di scrivere codice con il supporto dei modelli linguistici più avanzati, mantenendo il controllo completo sui dati.

Contrariamente ad altri strumenti come Cursor o Windsurf, Void non instrada le richieste attraverso backend proprietari, ma permette il collegamento diretto a modelli LLM in esecuzione in locale o a provider esterni tramite API (Application Programming Interface).

Void è progettato per funzionare con un’ampia gamma di modelli linguistici, sia open source che commerciali, tra cui:

Ollama, DeepSeek, Gemma, Mistral, Llama, Qwen (open source/locali)

OpenAI, Anthropic (Claude), Google (Gemini), xAI (Grok) (API cloud)

Ollama è un runner, una piattaforma open source che permette di eseguire modelli linguistici di intelligenza artificiale (LLM) localmente sul proprio computer, in modo semplice e veloce. Supporta modelli come Llama, Mistral, Gemma e altri, offrendo un’interfaccia a riga di comando intuitiva per interagire con l’AI senza bisogno di connessioni esterne o cloud, garantendo maggiore privacy e controllo sui dati. Di fatto, quindi, è possibile collegare a Void un ampio ventaglio di modelli, ben oltre quelli ufficialmente supportati.

Questa flessibilità consente agli utenti di scegliere il modello più adatto al contesto, ottimizzando performance, costi e requisiti di privacy.

Funzionalità AI avanzate per gli sviluppatori

Dal punto di vista dell’esperienza d’uso, Void offre tutto ciò che gli sviluppatori moderni si aspettano: il completamento automatico intelligente (attivabile con il tasto TAB ), la possibilità di modificare rapidamente il codice selezionato grazie alla funzione Quick Edit, una chat integrata per interagire con l’AI.

A queste caratteristiche si aggiungono due modalità avanzate: Agent Mode, che consente al modello di creare, modificare e cancellare file o eseguire comandi nel terminale, e Gather Mode, pensata per chi desidera analizzare e cercare nel codice senza rischiare modifiche indesiderate.

Essendo un fork di Visual Studio Code, Void permette anche di migrare in un attimo tutte le personalizzazioni: temi, scorciatoie da tastiera e impostazioni sono trasferiti senza problemi dall’editor Microsoft (oltre che da Cursor e Windsurf), rendendo la transizione familiare e indolore.

Anche le performance sono degne di nota: la funzione Fast Apply consente modifiche rapide sui file più pesanti mentre il sistema di “checkpoint” per i LLM permette di monitorare in tempo reale le variazioni tra le versioni dei modelli.

Focus sulla privacy e sull’autonomia

Uno degli aspetti più significativi di Void è la sua filosofia centrata sulla privacy e sull’autonomia. In un’epoca in cui molti strumenti cloud-based trattano i dati degli sviluppatori come un bene da monetizzare, Void sceglie una direzione opposta: qui nessun dato è trattenuto, analizzato o archiviato su server esterni. Chi preferisce usare Void in locale, puoi farlo senza compromessi. Se invece si volesse collegare il software con i modelli commerciali, è possibile farlo direttamente, senza intermediari.

Nella schermata Add a provider di Void è possibile configurare i LLM da usare: cliccando su Local, nel caso di Ollama o di soluzioni come LM Studio e vLLM, è sufficiente indicare la porta sulla quale il software è posto in ascolto. Con un clic su Free, è ad esempio possibile incollare un’API Key del piano gratuito di Google Gemini. Si può ottenere una chiave API gratuita di Gemini facendo riferimento a Google AI Studio e Google Cloud.

Void è la dimostrazione che è possibile avere il meglio dell’intelligenza artificiale senza sacrificare la propria libertà. È una piattaforma che mette lo sviluppatore al centro, offrendo flessibilità, potenza e controllo. Se sei alla ricerca di un editor che integri l’AI in modo intelligente, senza rinunciare alla trasparenza e alla personalizzazione, Void merita la tua attenzione.

Disponibilità e download

Scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale, Void è disponibile nelle versioni per Windows (x86 e ARM) e macOS (SoC Apple Silicon e Intel). Si installa in un attimo ed è immediatamente operativo.

Con il supporto per modelli locali e cloud, un’interfaccia familiare e funzionalità avanzate come Agent Mode, Void rappresenta un’alternativa moderna e flessibile agli editor proprietari. Che stiate lavorando in locale o sul cloud, Void aiuta a scrivere codice in modo più intelligente, veloce e sicuro.

Credit immagine in apertura: iStock.com – MTStock Studio