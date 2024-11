VoIP: migliori software per chiamare da computer o smartphone

Il VoIP (Voice over Internet Protocol) è una tecnologia che permette di effettuare chiamate vocali attraverso una connessione Internet. Ha trasformato radicalmente il nostro modo di comunicare non solo aprendo la strada alle chiamate a costi contenuti, ma anche garantendo massima qualità e una flessibilità impensabile fino a qualche tempo fa.

Lo smartphone, ad esempio, diventa uno strumento utile per ricevere ed effettuare chiamate anche quando si è fuori ufficio, utilizzando lo stesso numero telefonico geografico assegnato dall’operatore.

Come funziona il VoIP

Il funzionamento del VoIP poggia sulla conversione del segnale vocale analogico in formato digitale. I dati sono quindi trasmessi attraverso la rete IP per antonomasia, Internet.

Generalmente, i fornitori del servizio VoIP utilizzano il protocollo SIP (Session Initiation Protocol), essenziale per stabilire, modificare e terminare le sessioni di comunicazione. A questo proposito, secondo quanto stabilito a suo tempo da AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), gli operatori di telecomunicazioni sono obbligati a fornire i parametri VoIP (di solito coincidono con i dati di autenticazione SIP) agli utenti-abbonati, dietro loro eventuale esplicita richiesta.

Ehiweb, azienda italiana specializzata in servizi di telecomunicazione e soluzioni digitali per privati e aziende, fornisce automaticamente i parametri VoIP al momento della stipula di un contratto. Anche perché l’obiettivo è quello di offrire massima libertà di scelta ai clienti.

Chiamare tramite VoIP da computer o smartphone: è possibile?

Accade spesso che i fornitori di servizi di telefonia mettano a disposizione degli utenti apparati preconfigurati o software proprietari per effettuare e ricevere chiamate VoIP su una numerazione geografica. Non offrono, tuttavia, possibilità di personalizzazione e quella flessibilità che in tanti cercano. Soprattutto in ambito professionale e aziendale.

Grazie ai software VoIP, conosciuti anche come softphone, è possibile trasformare qualunque dispositivo in un telefono virtuale.

Questi software sono compatibili con vari sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux e piattaforme mobili come iOS e Android. La maggior parte di essi utilizza il già citato protocollo SIP: sono quindi sia compatibili che interoperabili, tra loro stessi e con qualunque altro terminale SIP.

Come provare un numero VoIP gratis

L’offerta VivaVox Free di Ehiweb rappresenta un’opportunità unica per chi desidera sperimentare il VoIP senza impegno. Con questa promozione, è possibile ottenere gratuitamente un numero telefonico VoIP con il prefisso della propria città e usufruire di 100 minuti di chiamate verso numeri fissi nazionali.

Il periodo di prova è di 30 giorni, trascorsi i quali non vengono applicati canoni. Anzi, al termine della prova l’utente può decidere di mantenere il numero VoIP gratis a condizione che effettui almeno 2 euro di chiamate al mese.

Qualora la soglia non dovesse essere raggiunta, Ehiweb scalerà 1 euro dal credito disponibile.

Per chi desidera maggiore flessibilità, è possibile passare all’offerta Numero Pro, che elimina la necessità di raggiungere soglie minime di traffico.

I migliori software VoIP

Nel caso di Ehiweb è particolarmente apprezzabile il fatto che sia l’azienda stessa a suggerire ai propri clienti quali siano i migliori software VoIP da utilizzare per effettuare e ricevere chiamate da PC e smartphone.

Accanto ai telefoni VoIP indipendenti, ai centralini VoIP e ai moderni router dotati di funzionalità telefoniche, Ehiweb ricorda che esistono valide soluzioni software disponibili sul mercato.

ZoIPer è uno dei softphone più conosciuti e apprezzati per la sua semplicità di configurazione e utilizzo. Disponibile gratis per uso non commerciale, supporta Windows, macOS e Linux, oltre che dispositivi mobili iOS e Android.

Le caratteristiche di ZoIPer Free sotto la lente

ZoIPer è un software versatile che offre tutte le funzionalità necessarie per chiamare tramite VoIP. La versione gratuita è ideale per chi vuole usare questo strumento senza impegno, mentre la versione PRO offre funzionalità come l’integrazione con CRM e l’uso di codec avanzati per migliorare l’audio delle chiamate.

Caratteristiche principali

Interfaccia utente disponibile in italiano

Supporta fino a due utenze/linee VoIP nella versione gratuita

Compatibile con il protocollo SIP

Consente la crittografia delle chiamate nella versione PRO

L’alternativa business 3CX, valida anche per piccoli team e utenti privati

La seconda soluzione software per il VoIP evoluto che Ehiweb consiglia è 3CX. Si tratta di una soluzione VoIP pensata per le aziende, ma è prevista una versione gratuita adatta anche a piccoli team e utenti privati.

3CX è un vero e proprio sistema telefonico IP che include funzionalità avanzate come conferenze e live chat integrabili sui siti Web.

Una scelta eccellente per chi cerca una piattaforma all-in-one per gestire chiamate e comunicazioni aziendali. La sua interfaccia intuitiva e la possibilità di gestire le chiamate anche tramite app o browser, rendono 3CX un’opzione estremamente versatile.

Caratteristiche principali

Sistema telefonico completo con videoconferenze senza limiti di tempo

Disponibile per Windows e accessibile via browser, anche su macOS

App mobile per iOS e Android

Live chat integrabile per i siti Web aziendali

Supporta sia il protocollo SIP che WebRTC

Conclusioni

Il VoIP continua a rappresentare una vera e propria rivoluzione nel campo delle comunicazioni, offrendo vantaggi significativi in termini di costi, qualità e flessibilità.

Grazie alla possibilità di effettuare chiamate attraverso Internet, non solo è possibile risparmiare, ma si può anche godere di un’ottima esperienza d’uso, grazie all’integrazione con i dispositivi già in proprio possesso e alla possibilità di servirsi di software personalizzabili.

Le offerte come quella di Ehiweb, che consentono di provare il servizio gratuitamente, rendono ancora più accessibile l’ingresso in questo mondo.

Con una varietà di soluzioni software disponibili, come ZoIPer e 3CX, gli utenti possono facilmente adattare le proprie esigenze di comunicazione.

In collaborazione con Ehiweb – Credit immagine in apertura: iStock.com – Chainarong Prasertthai