Volante da corsa Logitech per Xbox e PC, costa 150 € in meno su Amazon

Gli amanti del gioco certamente saccheggeranno Amazon durante questo periodo pre natalizio. Sono diversi i prodotti in sconto che stanno attirando l’attenzione delle persone, soprattutto per quanto riguarda quelli dedicati alle consolle e ai PC. Oggi ad esempio torna in promozione il volante da corsa, compreso di pedali, della Logitech, il G923.

Il prodotto arriva su Amazon con il 10% in meno rispetto al solito consentendo agli utenti la possibilità di pagare pagare solo 259,99 €. Si tratta di uno sconto ulteriore rispetto a quello già applicato nel passato recente, visto che il dispositivo costava ben 409,99 €.

Ricordiamo inoltre che la spedizione avverrà in poco tempo, al massimo entro giovedì. Saranno compresi come sempre due anni di garanzia e gli utenti potranno anche restituire il prodotto qualora qualcosa non andasse bene entro entro il 31 gennaio 2024.

Il volante da corsa G923 di Logitech è in promo, le specifiche

Per quanto concerne le caratteristiche di questo Logitech G923, c’è davvero poco da dire: siamo di fronte ad un’ottima espressione del prodotto. Avere un volante da corsa così ben rifinito e dei pedali così precisi, è davvero raro per un prezzo del genere.

Si tratta di un dispositivo eccezionale per le simulazioni di gara in auto, adatto per PC e per Xbox One. Il volante è fatto in pelle e i pedali sono in metallo lucido. Per quanto riguarda l’istallazione sarà tutto molto più semplice del previsto visto che basterà collegarlo. Il cambio al volante è dotato di doppia frizione programmabile e i comandi potranno essere personalizzati mediante il software da gaming G Hub.

Questo volante da corsa di Logitech arriva oggi su Amazon con un ottimo ribasso: costerà solo 259,99 € grazie al 10% di sconto.

