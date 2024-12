Voli A/R in Italia, Europa e nel mondo a partire da 45€

Il periodo delle feste natalizie e dell’inizio del nuovo anno è tra i più apprezzati per viaggiare. Raggiungere un parente lontano o, semplicemente, regalarsi una vacanza meravigliosa: ogni occasione è quella giusta per partire. In occasione di queste festività ITA Airways ha previsto voli andata e ritorno tutto compreso in classe Economy per diverse destinazioni in Italia, Europa e resto del mondo. Acquista il biglietto, i posti sono limitati.

Le condizioni dell’offerta

La promozione prevede l’acquisto del biglietto entro il 27 dicembre per poi utilizzarlo tra il 13 gennaio e il 30 giugno. Tutti i voli sono in classe Economy e comprensivi di andata e ritorno per le mete in Europa e nel resto del mondo, e di sola andata per quelle in Italia. Per ciascuna tratta ITA Airways ha previsto un numero limitato di posti acquistabili a partire da 45€ (per i voli in Italia), 99€ (per quelli in Europa) e 249€ (per quelli internazionali).

Le principali mete in offerta

Ecco alcuni esempi di voli in promozione fino al 27 dicembre 2024 con ITA Airways. Per chi vuole volare in Italia ecco alcune rotte in offerta:

Roma – Catania da 49€ – 5000 posti in promozione

Catania – Roma da 45€ – 5000 posti in promozione

Roma – Palermo da 53€ – 4400 posti in promozione

Palermo – Roma da 45€ – 4400 posti in promozione

Milano – Bari da 45€ – 4300 posti in promozione

Milano – Lamezia Terme da 49€ – 1700 posti in promozione

Tra le rotte continentali in offerta ci sono:

Roma – Parigi da 129€ – 1900 posti in promozione

Milano – Parigi da 129€ – 1900 posti in promozione

Milano – Bruxelles da 99€ – 1500 posti in promozione

Milano – Atene da 99€ – 1800 posti in promozione

Roma – Madrid da 99€ – 1700 posti in promozione

Milano – Londra da 135€ – 2000 posti in promozione

Le offerte riservate per i voli internazionali prevedono, per esempio:

Roma – Riad da 249€ – 500 posti in promozione

Roma – Gedda da 249€ – 270 posti in promozione

Milano – Dubai da 389€ – 100 posti in promozione

Roma – Accra da 429€ – 350 posti in promozione

Milano – Dakar da 369€ – 50 posti in promozione

Milano – Malè da 789€ – 50 posti in promozione

Milano – Chicago da 489€ – 50 posti in promozione

Milano – Toronto da 469€ – 80 posti in promozione

Per queste vacanze regala e regalati un viaggio con le offerte natalizie di ITA Airways.