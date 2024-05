Voli low cost: il TRUCCO per risparmiare grazie ad una VPN

L’epoca d’oro dei voli low cost sembra essere giunta al termine. Complici gli effetti della pandemia, adesso è molto più difficile trovare biglietti aerei per ogni destinazione a prezzi veramente stracciati: si possono ancora trovare buone opportunità, ma sono lontani i tempi di biglietti disponibili anche a meno di 10 o 5 euro.

Tuttavia, ci sono dei trucchi a disposizione che ti permettono di risparmiare ulteriormente rispetto i prezzi che riesci a trovare con una prima ricerca: ti spieghiamo come l’utilizzo di una VPN come NordVPN possa aiutarti ad organizzare il tuo prossimo viaggio.

Come fa NordVPN a farti risparmiare sul prezzo dei voli

Innanzitutto spieghiamo come funziona la gestione dei prezzi degli aerei: tutto si riconduce alla pratica della “dynamic pricing“, una tecnica utilizzata dalle compagnie aeree per aumentare i prezzi quando rilevano che stai cercando ripetutamente lo stesso volo. Per questo capita che quando pensavi di aver trovato il volo perfetto, il giorno dopo rischi di ritrovarlo ad un prezzo incredibilmente aumentato.

Il prezzo dei biglietti aerei, purtroppo, dipende da diversi fattori come la popolarità della destinazione in diversi paesi, il livello di ricchezza del paese di provenienza, periodi significativamente colmi di viaggiatori, come l’estate e le feste comandate e altre tipologie di fluttuazione che incidono non poco.

Andiamo al culmine del discorso: come puoi sfruttare una VPN per ottenere i migliori prezzi sui voli? Devi sapere, come dicevamo nel paragrafo precedente, che le compagnie aeree e le agenzie di viaggio online sono costantemente attive nelle loro capacità di monitoraggio, raccogliendo dati dettagliati sugli utenti per personalizzare le politiche di prezzo. L’utilizzo di una VPN ti permette invece di mascherare la tua posizione e altri dati personali evitando che i siti web possano sfruttare queste informazioni per modificare i prezzi.

Non è però solo l’unico dettaglio, ma vediamo all’atto pratico come si fa:

Cancella la tua cronologia cookie perché contiene informazioni sulla tua posizione e sui tuoi comportamenti di navigazione Cancella la cronologia di navigazione e la cache così da impedire ai siti web di analizzare le tue abitudini di ricerca e aumentare i prezzi di conseguenza Utilizza siti di confronto dei prezzi per i voli come Kiwi o SkyScanner, che possono aiutarti a trovare biglietti più convenienti Infine, appunto, attiva la tua VPN in modo da nascondere il tuo indirizzo IP, crittografare il tuo traffico internet e impedire a terzi di vedere le tue attività online, proteggendoti dalle fluttuazioni di prezzo.

Una volta attivata la tua VPN devi sfruttare una delle funzioni principali di questo servizio: la possibilità di scegliere server disseminati in ogni parte del mondo. Quindi:

Seleziona un server nella località desiderata e connettiti a questo server Controlla i prezzi e annotali Cancella i cookie dal browser e cambia server VPN e vedi se e come si modificano i prezzi Puoi ripetere questa procedura con diversi server così da trovare i prezzi più convenienti

Facile e veloce. Puoi provare con NordVPN: hai il 73% di sconto sul piano biennale, 3 mesi extra gratis e la possibilità di ricevere una gift card dal valore massimo di 50 euro. Inoltre, puoi sfruttare l’opzione soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.