Voyager 1 vola ancora con 69 KB di memoria e un registratore a nastro

C’è qualcosa di profondamente affascinante nel pensare che, a quasi cinquant’anni dal suo lancio, Voyager 1 continui a inviare segnali dalla frontiera più remota dello spazio.

Lanciata dalla NASA nel 1977, questa sonda spaziale ha superato limiti tecnologici e temporali che nessuno avrebbe mai osato immaginare. Nel 2025, grazie a un’operazione di recupero senza precedenti, gli ingegneri del JPL (Jet Propulsion Laboratory) sono riusciti a riattivare i sistemi di controllo d’assetto, consentendo a Voyager 1 di mantenere l’antenna puntata verso la Terra e proseguire la trasmissione di dati unici provenienti dallo spazio interstellare.

Quando i tecnici del JPL hanno deciso di intervenire sui thrusters principali della sonda, inattivi dal 2004, la posta in gioco era altissima. L’operazione ha richiesto la riattivazione dei circuiti riscaldanti dei propellenti, una manovra rischiosa ma indispensabile per evitare il deterioramento irreversibile delle unità di backup. Senza questo coraggioso intervento, la perdita dell’orientamento avrebbe comportato il silenzio definitivo della missione, segnando la fine di un capitolo straordinario della storia dell’esplorazione spaziale.

Voyager 1 lavora ancora da quel lontano 1977

Ogni segnale che raggiunge la Terra da Voyager 1 viaggia attraverso un filo sottilissimo di energia: appena 22,4 watt di potenza trasmittente e una velocità di soli 160 bit al secondo. In queste condizioni, anche il minimo disallineamento dell’antenna rischia di compromettere irrimediabilmente la comunicazione.

I generatori termoelettrici a radioisotopi, i celebri RTG, sono il cuore pulsante della sonda, ma la loro potenza sta lentamente diminuendo. Gli esperti stimano che riusciranno a sostenere le trasmissioni fino al 2036, dopodiché ogni attività scientifica dovrà necessariamente cessare.

Nonostante sia equipaggiata con soli 69 kilobyte di memoria e abbia fatto affidamento su un registratore magnetico operativo fino al 2007 (disattivato non per guasto, ma per risparmiare energia preziosa), Voyager 1 continua a raccogliere dati dallo spazio interstellare che nessun altro veicolo è in grado di offrire. La sua tecnologia, che oggi potrebbe sembrare quasi primitiva, si è rivelata incredibilmente affidabile, trasformando ogni bit trasmesso in un tesoro scientifico inestimabile.

Le scoperte che hanno riscritto la storia del Sistema Solare

In oltre quattro decenni di attività, la sonda spaziale ha permesso agli scienziati di rivoluzionare la comprensione dei corpi celesti del nostro sistema: il vulcanismo di Io, gli indizi di oceani sotto la superficie di Europa, la densa atmosfera di Titano e il passaggio nell’elio-pausa nel 2012 sono solo alcune delle scoperte rese possibili grazie ai dati inviati da Voyager 1.

Ma il valore della missione non si esaurisce nell’ambito scientifico: la sonda trasporta anche il celebre Golden Record, un disco d’oro che raccoglie immagini, suoni e saluti in 55 lingue, pensato come messaggio universale per eventuali forme di vita intelligenti che potrebbero incontrarla nel suo viaggio millenario.

Secondo i calcoli della NASA, Voyager 1 raggiungerà la Nube di Oort tra alcuni secoli e continuerà a viaggiare nel vuoto cosmico per decine di migliaia di anni. Tuttavia, la possibilità di ricevere dati rimane strettamente legata alla resistenza dei RTG e all’integrità dei sistemi di assetto. Il recente intervento di recupero rappresenta il simbolo di quanto l’ingegno umano e la determinazione possano trasformare una missione nata per durare cinque anni in una straordinaria avventura scientifica, capace di ispirare generazioni e lasciare un’impronta indelebile nella storia dell’umanità.