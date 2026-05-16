Intel porterà i chip Wildcat Lake nei futuri laptop Googlebook

Google potrebbe ridurre la dipendenza da ARM per una parte della futura gamma Chromebook.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, Intel starebbe preparando il ritorno nel segmento notebook ultra economico attraverso la piattaforma Wildcat Lake, destinata anche ai cosiddetti Googlebook, una nuova categoria di portatili focalizzati su ChromeOS e servizi cloud.

La notizia arriva in un momento di trasformazione profonda per il mercato Chromebook, che dopo il boom pandemico ha rallentato le vendite ma continua a ricevere investimenti significativi da Google sul fronte AI locale e cloud education.

Wildcat Lake: architettura ibrida, NPU integrata e consumi ridottissimi

Wildcat Lake punta su una configurazione ibrida basata su core a basso consumo derivati dall’architettura Atom di nuova generazione, con TDP compresi tra 6 e 15 watt a seconda delle configurazioni OEM.

Il punto chiave è però l’integrazione di una NPU dedicata, che Intel vuole portare anche nel segmento entry level per supportare funzioni AI locali come trascrizione offline, riduzione del rumore, traduzione in tempo reale e ottimizzazioni ChromeOS assistite da modelli generativi.

Google sta espandendo Gemini e gli strumenti AI nativi dentro ChromeOS. Una piattaforma x86 con accelerazione neurale potrebbe semplificare l’esecuzione locale di alcune funzioni senza dipendere esclusivamente dal cloud, un vantaggio concreto per i mercati education e enterprise. La piattaforma integrerà anche una GPU Xe-LP evoluta con supporto AV1 hardware completo e decoder multimediali aggiornati, sufficienti per streaming 4K e applicazioni Android.

Intel conserva inoltre vantaggi specifici nel mondo ChromeOS che ARM non replica facilmente. I Chromebook moderni integrano container Linux tramite Crostini, supporto Android e virtualizzazione sempre più complessa: una piattaforma x86 evita traduzioni binarie e garantisce compatibilità più ampia con applicazioni legacy, strumenti enterprise e ambienti Linux.

Intel collabora da anni direttamente con il kernel Linux e il progetto Chromium, assicurando integrazione stretta a livello firmware, power management e scheduler.

Cosa sono i Googlebook e come cambia ChromeOS

Google ha rivelato ufficialmente i Googlebook il 12 maggio 2026 all’Android Show: I/O Edition. Non si tratta di un semplice rebranding: i Googlebook girano su quello che Google chiama internamente Aluminium OS, una versione di Android 17 riprogettata come piattaforma desktop completa, con window manager personalizzato, multitasking nativo e Gemini integrato in ogni interazione. Il nome “Aluminium OS” è però un codename: Google ha precisato che il branding ufficiale del sistema operativo verrà comunicato più avanti nel corso dell’anno.

I Googlebook arriveranno in autunno 2026 attraverso cinque partner hardware: Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo. Il posizionamento è chiaramente premium, con un target a partire da 999 dollari, lontano dalla fascia entry level che ha caratterizzato i Chromebook tradizionali. I dispositivi accedono nativamente ai file dello smartphone Android e supportano le app mobile senza livelli di compatibilità aggiuntivi.

ChromeOS non è più soltanto un sistema operativo leggero per navigazione web e uso scolastico. Google sta integrando strumenti AI generativi, funzioni offline avanzate e capacità ibride sempre più vicine ai notebook tradizionali, rendendo necessario anche nel segmento entry level il supporto a workload AI locali. In questo scenario Wildcat Lake potrebbe coprire la fascia più accessibile della gamma, mentre i Googlebook premium si rivolgono a un pubblico diverso.

La sfida competitiva contro ARM, Qualcomm e MediaTek

Il mercato notebook economico rappresenta ancora una parte fondamentale del business PC globale, ma ARM sta aumentando rapidamente la pressione competitiva. Qualcomm Snapdragon X spinge su Windows ARM, MediaTek cresce nei Chromebook entry level e Apple ha ridefinito le aspettative del settore con l’efficienza dei chip Apple Silicon.

Per restare competitiva Intel dovrà offrire non solo buone prestazioni CPU, ma autonomia elevata, gestione termica efficiente e accelerazione AI convincente anche nei sistemi sotto i 500 euro. Wildcat Lake sostituirà progressivamente le attuali soluzioni Alder Lake-N e Twin Lake nei notebook economici, ed è la risposta concreta di Intel al rischio di perdere il segmento entry level come già accaduto nel mobile con gli smartphone.