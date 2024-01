VPN e 1 TB in cloud in un'unica offerta: -65% con la promo di NordVPN

Il piano Completo di NordVPN è una delle soluzioni più convenienti per gli utenti alla ricerca di un modo per accedere a Internet in sicurezza e privacy andando, inoltre, a salvare in cloud i propri dati, senza alcun rischio.

Con questo piano di NordVPN, infatti, è possibile accedere alla VPN illimitata, con possibilità di geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese, oltre che a 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia, e al password manager multi-piattaforma.

Il costo è di 5,79 euro al mese, con un risparmio del 65% grazie all’attivazione del piano biennale con 3 mesi aggiuntivi (per un abbonamento a prezzo bloccato di 27 mesi). C’è anche il piano annuale con 3 mesi aggiuntivi che prevede un costo di 6,49 euro al mese.

NordVPN è disponibile anche con la sola VPN. In questo caso, il costo del servizio si riduce a 3,79 euro al mese. Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN dove è possibile scegliere il piano da attivare.

VPN e 1 TB in cloud con NordVPN: -65% con l’offerta di inizio 2024

NordVPN mette a disposizione dei suoi clienti il piano Completo che include:

la VPN illimitata , con la protezione della crittografia, il sistema Threat Protection per bloccare le minacce informatiche e una politica no log che azzera il tracciamento; c’è anche la possibilità di geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese

, con la protezione della crittografia, il sistema Threat Protection per bloccare le minacce informatiche e una politica no log che azzera il tracciamento; c’è anche la possibilità di geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese 1 TB in cloud , con la protezione della crittografia e la possibilità di accedere ai propri dati grazie alle varie app disponibili sui principali sistemi operativi

, con la protezione della crittografia e la possibilità di accedere ai propri dati grazie alle varie app disponibili sui principali sistemi operativi il password manager multi-piattaforma

Il costo del piano Completo di NordVPN è di 5,79 euro al mese (-65% grazie all’offerta in corso) andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. La promozione in questione è accessibile tramite il link qui di sotto.

