VPN e antivirus in un unico pacchetto Norton: ecco quale

Navigare sul web può essere pericoloso, ossia pieno di insidie che mettono a rischio la nostra sicurezza digitale. Per fortuna, esiste una soluzione che ci offre tranquillità, che si trova in un unico pacchetto Norton: il bundle 360 Premium.

A soli 44,99 euro per il primo anno, grazie a uno sconto del 60%, è come avere un vigilante personale per i tuoi dispositivi.

Sicurezza a 360 gradi in un unico pacchetto Norton

Norton 360 Premium mette al sicuro ogni aspetto della tua sicurezza online. L’antivirus è una fortezza inespugnabile contro virus e malware, mentre la VPN Secure ti nasconde nel cyberspazio, proteggendo la tua identità e i tuoi dati con una crittografia di livello militare. È come avere un invisibile scudo protettivo che ti segue ovunque.

La gestione delle password non è mai stata così semplice e sicura, con uno strumento dedicato che si prende cura delle tue credenziali. E per quanto riguarda i tuoi file più preziosi? Il backup nel cloud ti dà 75 GB di spazio per custodirli lontano da ogni pericolo.

Norton 360 Premium va oltre, con il monitoraggio del Dark Web che ti avverte se le tue informazioni personali finiscono nei luoghi sbagliati. E con funzioni come SafeCam e Orario di Scuola, anche la tua privacy e quella dei tuoi figli sono in buone mani.

Scegliere Norton significa affidarsi a un unico pacchetto che offre una protezione completa e affidabile per te e i tuoi cari, a un prezzo che non ha eguali. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di navigare con serenità.

