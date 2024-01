VPN e cloud storage in un'unica offerta: sicurezza al top e prezzo ridotto

Per proteggere i propri dati in cloud è necessario affidarsi a un servizio in grado di applicare sistemi avanzati di sicurezza, con la possibilità di sfruttare la crittografia. Durante la connessione, invece, per il massimo della privacy e per evitare censure e tracciamento serve una VPN. Si tratta di due servizi sempre più importanti al giorno d’oggi.

A mettere a disposizione degli utenti entrambi i servizi è NordVPN che, on il suo piano Completo, permette di accedere a una VPN illimitata e a 1 TB in cloud (protetto dalla crittografia), oltre che al Password Manager multi-piattaforma. Il costo del servizio è di 5,99 euro al mese, scegliendo l’abbonamento di 24 mesi, ora in sconto del 63%. Da notare che la sola VPN costa 3,99 euro al mese.

Per sfruttare la promozione basta collegarsi al sito di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

VPN illimitata e 1 TB in cloud: ecco l’offerta di NordVPN

NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti una VPN:

senza limiti di traffico dati e di banda

con la protezione della crittografia del traffico dati

senza tracciamento, grazie a una politica no log

con la possibilità di spostare l’IP in un altro Paese per evitare blocchi grazie a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

utilizzabile su tutti i dispositivi grazie alle app del servizio

A questo servizio è possibile aggiungere 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia, oltre al Password Manager multi-piattaforma. Si tratta del servizio più completo sul mercato per chi cerca sicurezza e privacy, con una completa protezione dei propri dati. Il costo è di 5,99 euro al mese, con attivazione del piano biennale con fatturazione anticipata (acquistabile in 3 rate con PayPal). Per la sola VPN, invece, bastano 3,99 euro al mese. La promozione è attivabile di seguito

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.