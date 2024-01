VPN per Google Chrome: la migliore estensione è in offerta (-63%)

Per attivare la miglior VPN da utilizzare con Google Chrome è sufficiente puntare su NordVPN, vero e proprio riferimento del settore e strumento utilizzato da milioni di utenti per accedere a Internet in sicurezza e senza tracciamento, su tutte le piattaforma software.

NordVPN è disponibile anche come estensione per Google Chrome desktop, garantendo un’opzione in più a tutti gli utenti alla ricerca di una VPN sicura e facile da usare. Naturalmente, il servizio è accessibile anche su altre piattaforme, da Windows a macOS passando per Android e iOS.

Con l’offerta in corso, NordVPN è disponibile a prezzo scontato: scegliendo il piano biennale, infatti, è possibile ridurre il costo del servizio fino a 3,99 euro al mese, con un risparmio netto rispetto al prezzo standard.

Con 2 euro in più al mese, inoltre, è possibile aggiungere il Password Manager e 1 TB in cloud. Grazie alla promozione in corso è possibile accedere alla VPN con un risparmio fino al 63%.

Per attivare l’offerta basta collegarsi al sito di NordVPN e scegliere il piano desiderato. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

VPN per Google Chrome: la scelta giusta è NordVPN

Utilizzare NordVPN su Google Chrome è semplicissimo. Per i suoi abbonati, infatti, il servizio mette a disposizione un’estensione VPN per Chrome, utilizzabile su qualsiasi dispositivo desktop sul quale è possibile utilizzare Google Chrome.

L’estensione protegge il traffico dati con la crittografia e blocca pubblicità e siti pericolosi grazie al sistema Threat Protection. Da notare, inoltre, che ricorrendo all’estensione è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese con un click, sfruttando il network di migliaia di server di NordVPN.

Il servizio, grazie alla promozione in corso, costa 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con fatturazione anticipata e garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. È possibile attivare l’offerta anche con PayPal, pagando in tre rate.

