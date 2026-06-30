VPN per l'estate 2026: la migliore offerta arriva da Surfshark (-85%)

La migliore VPN da attivare nell'estate 2026 è Surfshark, servizio ideale per chi ha bisogno di una VPN completa e ricca di vantaggi.
Davide Raia
Pubblicato il 30 giu 2026
VPN per l'estate 2026: la migliore offerta arriva da Surfshark (-85%)
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

La scelta giusta per una nuova VPN illimitata da attivare nel corso dell’estate 2026 è oggi Surfshark, protagonista online di una promo da cogliere al volo.

Scegliendo il piano biennale, infatti, è possibile ottenere 3 mesi extra, con un prezzo che si riduce fino a 2,49 euro al mese e con sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo garantisce un risparmio dell’80%.

Questa promozione è attivabile direttamente dal sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Surfshark VPN offerta

Surfshark VPN: la scelta giusta per una nuova VPN?

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN ideale per l’uso in estate, soprattutto durante un viaggio all’estero. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, con un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una connessione non privata.

Da segnalare anche l’accesso a un network di migliaia di server. In questo modo, è possibile selezionare un server situato in un altro Paese e spostare il proprio IP. Si tratta di un sistema efficace per aggirare blocchi geografici e censure online.

La VPN illimitata può essere utilizzata su più dispositivi in contemporanea e prevede una politica zero log, con l’assenza di un sistema di tracciamento dei propri dati durante l’utilizzo.

Per chi attiva oggi Surfsahrk è possibile ridurre il prezzo del servizio fino a 2,49 euro al mese con l’accesso al piano di 24 mesi con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. 

L’offerta descritta è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l’occasione giusta per poter accedere a una VPN completa e illimitata, in modo da navigare in sicurezza durante tutta l’estate e oltre, soprattutto per chi sta valutando un viaggio all’estero in futuro.

Per sfruttare questa nuova promo basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto è accessibile solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Wallet di identità digitale UE: perché possono favorire Google e Apple
Mobile

Wallet di identità digitale UE: perché possono favorire Google e Apple
Google Pixel con foto sfocate? Il problema può essere nei 12 MP predefiniti
Mobile

Google Pixel con foto sfocate? Il problema può essere nei 12 MP predefiniti
Cursor arriva su iPhone e porta l'assistente AI anche lontano dal PC
Mobile

Cursor arriva su iPhone e porta l'assistente AI anche lontano dal PC
Nome utente WhatsApp: cos'è e a cosa serve
Mobile

Nome utente WhatsApp: cos'è e a cosa serve
Link copiato negli appunti