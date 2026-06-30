VPN per l'estate 2026: la migliore offerta arriva da Surfshark (-85%)

La scelta giusta per una nuova VPN illimitata da attivare nel corso dell’estate 2026 è oggi Surfshark, protagonista online di una promo da cogliere al volo.

Scegliendo il piano biennale, infatti, è possibile ottenere 3 mesi extra, con un prezzo che si riduce fino a 2,49 euro al mese e con sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo garantisce un risparmio dell’80%.

Questa promozione è attivabile direttamente dal sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Surfshark VPN: la scelta giusta per una nuova VPN?

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN ideale per l’uso in estate, soprattutto durante un viaggio all’estero. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, con un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una connessione non privata.

Da segnalare anche l’accesso a un network di migliaia di server. In questo modo, è possibile selezionare un server situato in un altro Paese e spostare il proprio IP. Si tratta di un sistema efficace per aggirare blocchi geografici e censure online.

La VPN illimitata può essere utilizzata su più dispositivi in contemporanea e prevede una politica zero log, con l’assenza di un sistema di tracciamento dei propri dati durante l’utilizzo.

Per chi attiva oggi Surfsahrk è possibile ridurre il prezzo del servizio fino a 2,49 euro al mese con l’accesso al piano di 24 mesi con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta descritta è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l’occasione giusta per poter accedere a una VPN completa e illimitata, in modo da navigare in sicurezza durante tutta l’estate e oltre, soprattutto per chi sta valutando un viaggio all’estero in futuro.

Per sfruttare questa nuova promo basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto è accessibile solo per un breve periodo di tempo.