VPN per un viaggio all'estero: c'è l'offerta di Natale di NordVPN

La nuova offerta di Natale di NordVPN è l’occasione giusta per attivare una nuova VPN, soprattutto per chi sta preparando un viaggio all’estero nel corso delle prossime settimane, tra Natale, Capodanno e i primi giorni dell’anno nuovo.

Con l’offerta in corso, infatti, NordVPN costa meno. Il servizio è ora scontato a 3,79 euro al mese con possibilità di ottenere anche il password manager e 1 TB in cloud, per salvare in sicurezza i propri dati, semplicemente aggiungendo 2 euro in più al mese alla spesa.

Per accedere all’offerta è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di NordVPN. Lo sconto è valido con l’attivazione del piano biennale, che aggiunge 3 mesi extra per un abbonamento da 27 mesi a prezzo bloccato. I dettagli completi sono disponibili qui di sotto.

NordVPN è la VPN giusta per chi viaggia all’estero

Con NordVPN è possibile accedere a un servizio VPN ideale per chi viaggia all’estero. La VPN, infatti, ha un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. È facilissimo, quindi, scegliere il Paese in cui geolocalizzare il proprio indirizzo IP.

In caso di viaggio all’estero, ad esempio, è possibile geolocalizzare l’IP in Italia per navigare online senza alcuna differenza o blocco geografico. NordVPN, inoltre, aggiunge la crittografia del traffico dati e una politica no log che massimizza la sicurezza e azzera il tracciamento.

Grazie all’offerta in corso, NordVPN ora costa meno: il servizio ora comporta una spesa di 3,79 euro al mese, scegliendo l’abbonamento biennale con 3 mesi extra. Da notare, inoltre, che aggiungendo appena 2 euro in più è possibile accedere anche a 1 TB in cloud e al password manager.

Ricordiamo che l’offerta di NordVPN è valida con fatturazione anticipata (e possibilità di pagare in 3 rate con PayPal) e mette a disposizione una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.