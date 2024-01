VPN senza limiti da usare all'estero: c'è NordVPN a prezzo scontato

Usare una VPN senza limiti all’estero è fondamentale per poter accedere a Internet senza blocchi geografici ed evitando l’eventuale censura applicata nel Paese da cui avviene la connessione. Si tratta di una delle funzionalità più utili di una VPN: grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese, ad esempio, è possibile accedere dall’estero a qualsiasi servizio di streaming disponibile in Italia.

Per scegliere la VPN da usare all’estero è opportuno assicurarsi di poter contare su di un servizio senza limiti e in grado di garantire una rete di server dislocata in tutto il mondo, con possibilità anche di sfruttare server italiani.

A rispettare tutti i requisiti di una VPN di questo tipo è NordVPN, una delle migliori sul mercato. Grazie a un network di oltre 6.000 server distribuiti in oltre 61 Paesi, infatti, questa VPN è la soluzione giusta per chi si trova all’estero.

Con l’offerta in corso, inoltre, NordVPN costa meno: il servizio è attivabile al costo di 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

VPN da usare all’estero: la scelta giusta è NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN con traffico Internet protetto dalla crittografia e una politica no log. Da notare, inoltre, che il servizio è utilizzabile senza limiti di banda e di traffico dati, con possibilità di collegarsi alla rete da 6 dispositivi.

Per i suoi utenti, NordVPN mette a disposizione la funzione Threat Protection che, analizzando il traffico dati sotto rete VPN, riesce a identificare e bloccare le minacce informatiche prima che queste entrino in azione.

Per iniziare a usare NordVPN basta attivare il piano biennale che riduce il costo fino a 3,99 euro al mese.

Per tutti gli utenti che scelgono la promozione in corso c’è la fatturazione anticipata, con possibilità di pagamento in 3 rate, oltre a una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.