VPN sicura e illimitata a meno di 2 euro al mese? Ora è possibile, ecco come

Una VPN illimitata, veloce e sicura oggi costa meno di 2 euro al mese. Puntando su Private Internet Access, nota anche come PIA, è, infatti, possibile accedere a una VPN in grado di soddisfare appieno le esigenze di tutti gli utenti.

Il servizio ha un costo di 1,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 2 mesi extra aggiuntivi. Si tratta dell’occasione giusta per accedere a una VPN davvero conveniente e senza alcun compromesso sulla qualità del servizio.

Attivare l’offerta è semplicissimo: basta collegarsi al sito di Private Internet Access e seguire la procedura di attivazione online. Per tutti i nuovi clienti c’è una garanzia di rimborso attivabile entro 30 giorni.

Private Internet Access: la VPN illimitata da attivare oggi

Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN con le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati

politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese, evitando le censure online e i blocchi all’accesso

sistema di blocco degli annunci e dei tracker

accesso alla rete VPN da un numero illimitato di dispositivi e da tutti i principali sistemi operativi

assistenza clienti 24 ore al giorno per risolvere qualsiasi problemi

configurazione semplice per iniziare subito a utilizzare la VPN

Per sfruttare la promozione in corso basta collegarsi al sito ufficiale di Private Internet Access. Il servizio, come detto in precedenza, ha un costo di 1,99 euro al mese con attivazione del piano biennale con 2 mesi extra.

L’offerta include una garanzia di rimborso attivabile entro 30 giorni e prevede la fatturazione anticipata, con una spesa di circa 51 euro. C’è anche la possibilità di attivare il piano semestre oppure quello mensile. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.