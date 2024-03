VPN su iPhone: a cosa serve e quale scegliere?

Può avere senso utilizzare una VPN su iPhone?

Fino a poco tempo fa, iOS era considerato un ambiente molto sicuro, con hacker e cybercriminali che sembravano concentrarsi su Android e Windows. Oggi, però, tutto ciò è cambiato.

Il numero sempre maggiore di possessori di tali dispositivi, infatti, ha spinto i criminali informatici a spostare le loro attività per cercare anche vittime tra gli utenti Apple.

Il risultato è che, al giorno d’oggi, anche chi utilizza un iPhone non dovrebbe fare a meno di un servizio VPN.

Nonostante iOS sia, senza ombra di dubbio, un sistema operativo avanzato e quasi perfetto sotto molti punti di vista una Virtual Private Network offre qualcosa che va oltre al tuo ambiente di lavoro.

Il tracciamento delle attività online, la pubblicità molesta e numerosi malware sono problemi comuni a qualunque contesto digitale, con le VPN che rappresentano una delle poche mosse difensive efficaci che puoi sfruttare a tuo vantaggio.

Una VPN su iPhone? La miglior scelta per proteggere il tuo dispositivo

Per poter utilizzare una VPN su iPhone, però, è necessario individuare un servizio che offra tutte le proprie funzioni su iOS.

Per compatibilità, ma soprattutto per qualità, ExpressVPN è senza ombra di dubbio una delle migliori scelte che puoi fare per proteggere il tuo dispositivo.

Stiamo parlando di un provider attivo da anni nel settore, che tutela la privacy degli utenti evitando di registrare le attività degli utenti.

Ciò si traduce in privacy totale, senza però rinunciare ad altri vantaggi concreti legati alle VPN.

ExpressVPN, infatti, agisce mascherando il tuo indirizzo IP e protegge il traffico del tuo iPhone con la crittografia. Ciò ti permette di mantenere sicuro il telefono anche su reti Wi-Fi pubbliche che, per loro stessa natura, sono poco affidabili.

Se sei un utente iOS, poi, ExpressVPN ti offre anche un ulteriore vantaggio legato all’ampia compatibilità. Nel caso tu possieda un Mac, per esempio, esiste anche un client apposito per computer che utilizzano macOS.

Tenendo conto che con un singolo account puoi sfruttare la VPN su 5 diversi dispositivi, non dovresti sottovalutare questo aspetto.

E il prezzo? Grazie all’attuale sconto del 49%, puoi ottenere tutta la protezione di questa VPN spendendo appena 6,32 euro al mese.

Decisamente un costo contenuto per proteggere il tuo iPhone e il tuo Mac dalle tante minacce della rete.