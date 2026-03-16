VPN Surfshark: dispositivi illimitati e sicurezza online da 1,99€ al mese

La sicurezza online e il benessere digitale sono diventati sempre più importanti nella vita quotidiana. Per questo motivo Surfshark, uno dei servizi VPN più conosciuti a livello internazionale, propone una promozione speciale che unisce protezione online e accesso alla piattaforma di meditazione Calm.

L’offerta permette di attivare Surfshark VPN a partire da 1,99 euro al mese, con 3 mesi extra inclusi nei piani annuali o biennali.

VPN veloce e protezione per dispositivi illimitati

Uno dei principali vantaggi di Surfshark è la possibilità di utilizzare la VPN su un numero illimitato di dispositivi con un solo abbonamento. Questo significa che è possibile proteggere smartphone, computer, tablet e smart TV con lo stesso account.

La rete Surfshark dispone di oltre 4.500 server basati su sola RAM distribuiti in più di 100 paesi, offrendo connessioni veloci e una maggiore privacy durante la navigazione.

Il servizio è compatibile con numerosi sistemi e piattaforme, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, browser come Chrome e Firefox, oltre a console come PlayStation e Xbox.

Funzioni di sicurezza avanzate

Oltre alla protezione della connessione, Surfshark include diversi strumenti progettati per migliorare la sicurezza online. Il servizio permette di bloccare annunci pubblicitari, tracker e pop-up, riducendo il tracciamento durante la navigazione.

La suite include anche un sistema antivirus integrato che aiuta a proteggere i dispositivi da virus, malware, ransomware e spyware. Sono presenti inoltre strumenti di monitoraggio delle fughe di dati, che avvisano l’utente se informazioni personali come email o dati sensibili vengono esposte online.

Un’altra funzione interessante è Alternative ID, che consente di creare identità digitali alternative e indirizzi email proxy per proteggere i propri dati e ridurre spam e tentativi di phishing.

Come ottenere il bonus Calm

La promozione Surfshark include anche un vantaggio dedicato al benessere digitale. Dopo aver acquistato un piano di uno o due anni e utilizzato il servizio per almeno 31 giorni, gli utenti ricevono un coupon nel proprio account Surfshark.

Il coupon può essere utilizzato per richiedere una gift card Calm, una delle app più popolari dedicate alla meditazione, al relax e al miglioramento del sonno.

Garanzia di rimborso e prova senza rischi

Surfshark offre anche una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Inoltre, grazie al prezzo promozionale, alla compatibilità con numerosi dispositivi e alle funzioni di sicurezza avanzate, l’offerta Surfshark + Calm rappresenta una soluzione interessante per chi vuole migliorare privacy, sicurezza e benessere digitale. Per conoscere l’offerta completa di Surfshark clicca qui.