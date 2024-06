Vpn, Surfshark Starter disponibile a 2,19 Euro al mese

Stai cercando un modo per navigare in internet in tutta sicurezza e senza limiti? Allora dovresti assolutamente prendere in considerazione Surfshark, una VPN che offre un servizio eccellente a un prezzo imbattibile: solo 2,19 Euro al mese!. Il servizio è molto conveniente anche perché, oltre a rappresentare un esempio di eccellenza del settore, permette di avvalersi della garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni. Praticamente una prova gratuita!

Ma veniemo alla promozione. il piano oggetto di questa superofferta è il Surfshark Starter, disponibile, appunto a 2,19 Euro al mese per 24 mesi + 3 mesi gratis, Insomma, per ben 27 mesi potrai contare su una VPN sicura che offre molte funzionalità, tra cui il blocco degli annunci e dei pop-up dei cookie, così da proteggere la tua esperienza di navigazione. La tua identità online sarà blindata, il servizio include un generatore di dettagli personali e di e-mail mascherate, (sarà più difficile il tracciamento delle tue attività). Infine, il piano Starter ti avvisa in tempo reale delle violazioni delle e-mail, per garantire una maggiore sicurezza e privacy durante l’utilizzo di Internet.

Scegli Surfshark Starter

Perché scegliere Surfshark? Questa Vpn ti garantisce una sicurezza incredibile grazie alla crittografia di ultima generazione per proteggere i tuoi dati e la tua privacy online. E cosa dire della Velocità? Goditi una navigazione fluida e streaming senza buffering grazie ai server veloci di Surfshark in tutto il mondo.

Surfshark Starter, inoltre, ti offre

Accesso illimitato a contenuti: Surfshark ti permette di aggirare i blocchi geografici e accedere a contenuti in streaming e siti web non disponibili nel tuo paese. Funzionalità avanzate:come il kill switch, la protezione contro i malware e il tunnel split tunneling. Semplicità d’uso: è facile da installare e utilizzare, anche per i principianti. Supporto clienti eccellente: Il team di supporto clienti di Surfshark è sempre disponibile per aiutarti in caso di bisogno.