VPN veloce e sicura: prezzo mai visto per ExpressVPN (-73% e 4 mesi extra)

Con ExpressVPN è possibile attivare una VPN veloce e sicura con un prezzo ridotto del 73% e con 4 mesi extra: ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 14 dic 2025
VPN veloce e sicura: prezzo mai visto per ExpressVPN (-73% e 4 mesi extra)

È il momento giusto per attivare una nuova VPN veloce, sicura e con possibilità di utilizzo illimitato da tutti i propri dispositivi: sfruttando l’offerta in corso, infatti, ExpressVPN è ora disponibile con il 73% di sconto.

Il servizio può essere attivato con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese scegliendo il piano 2 anni + 4 mesi, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso, per tutti i nuovi utenti.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile qui di sotto.

Attiva qui ExpressVPN

expressvpn

L’offerta di ExpressVPN: è la VPN da scegliere oggi

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati e di usare la VPN con una politica “zero log”. In questo modo è possibile navigare in sicurezza e senza tracciamento anche quando si accede a Internet da una rete non privata.

Da segnalare anche un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi geografici online. Il servizio consente di realizzare fino a 10 connessioni simultanee, senza limitazioni di banda grazie al protocollo proprietario Lightway. Da segnalare anche la presenza del blocco degli annunci e dei siti dannosi.

ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo. L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. I nuovi utenti possono passare anche ai piani Avanzato e Pro che aggiungono servizi extra per una connessione più sicura e completa.

Per accedere subito alla promo è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi completare l’attivazione del servizio. La promo è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

TotalAV: pacchetto con VPN, antivirus e adblock scontato dell'80%
Offerte

TotalAV: pacchetto con VPN, antivirus e adblock scontato dell'80%
VPN PIA sconto 81%: ottieni la privacy più affidabile e 2 mesi gratis subito
Offerte

VPN PIA sconto 81%: ottieni la privacy più affidabile e 2 mesi gratis subito
La super offerta di TotalAV sulla VPN + antivirus e adblock: solo 1,59€/mese
Offerte

La super offerta di TotalAV sulla VPN + antivirus e adblock: solo 1,59€/mese
NordVPN lancia l'offerta di Natale: 74% di sconto e 3 mesi extra in regalo
Offerte

NordVPN lancia l'offerta di Natale: 74% di sconto e 3 mesi extra in regalo
Link copiato negli appunti