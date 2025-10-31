VPS Hosting: 50% di sconto sui primi 3 mesi da Serverplan (ultimo giorno)

Oggi, venerdì 31 ottobre, scade la promozione di Serverplan sull’acquisto di uno o più VPS Hosting, grazie alla quale si può beneficiare di uno sconto del 50% sui primi tre mesi. Dalla quarta mensilità, invece, il canone si adegua a quello di listino. Dall’attuale promo sono esclusi i rinnovi e le soluzioni VPS1, VPS2 E VPS3.

VPS hosting è un server virtuale in grado di ricreare le risorse necessarie per l’esistenza di un determinato progetto web senza disporre di un server dedicato fisico. A questo proposito, le soluzioni proposte da Serverplan consentono agli utenti di avere il pieno controllo delle risorse e al tempo stesso la massima flessibilità, grazie al sistema Octopus e VMware vCloud.

I vantaggi di un VPN hosting con Serverplan

L’adozione di un VPS hosting tramite Serverplan permette i gestire i picchi di carico del server virtuale al meglio, potendo incrementare in totale autonomia le risorse direttamente dal pannello disponibile nella propria area riservata. Tutti coloro che possiedono già un server virtuale presso un altro provider hosting potranno inoltre contare sulla squadra di specialisti dell’azienda Serverplan per la migrazione dei dati gratuita.

Le soluzioni ad alta affidabilità di Serverplan partono da 21,50 euro al mese per i primi tre mesi, in virtù appunto dello sconto del 50% riscattabile fino alla mezzanotte di venerdì 31 ottobre. Di seguito una breve panoramica dei prezzi scontati (da intendersi IVA esclusa):

Starter: 21,50 euro al mese per 3 mesi, poi 43 euro al mese al rinnovo

Standard: 32,50 euro al mese per 3 mesi, poi 65 euro al mese al rinnovo

Professional: 54,50 euro al mese per 3 mesi, poi 109 euro al mese al rinnovo

Business: 80 euro al mese per 3 mesi, poi 160 euro al mese al rinnovo

Enterpriste: 155 euro al mese per 3 mesi, poi 310 euro al mese al rinnovo

Large: 290 euro al mese per 3 mesi, poi 580 euro al mese al rinnovo

Maggiori informazioni sulle caratteristiche di ciascun piano VPS hosting di Serverplan sono disponibili al link che segue.