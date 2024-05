Vuoi cancellare i tuoi dati dal web? Scegli Incogni

Vivi nell’era digitale, dove ogni tua mossa online lascia un’impronta indelebile. Informazioni personali, abitudini di navigazione, cronologia degli acquisti… un vero e proprio tesoro per chi vuole sfruttare i tuoi dati a scopo di lucro o per scopi malvagi. Ma c’è un modo per riprendere il controllo sulla tua privacy: Incogni.

Ma cos’è Incogni? Parliamo della soluzione definitiva per cancellare i tuoi dati personali dal web. Con un semplice clic, puoi eliminare le tue tracce da oltre 300 siti web e servizi, tra cui Google, Facebook, Amazon, Twitter e Instagram.

Incogni: facile, sicuro e veloce

Incogni è uno strumento progettato per aiutarti a proteggere e a gestire la tua privacy online. Questo servizio interviene direttamente alla radice del problema, identificando e chiedendo la rimozione dei tuoi dati personali dai database di aziende, siti web e altre entità digitali. Incogni opera con determinazione e precisione, facendo leva sulle leggi sulla protezione dei dati come il GDPR in Europa e la CCPA in California, garantendo che la tua richiesta di cancellazione dei dati sia rispettata.

Per utilizzare Incogni ti basta creare un account, selezionare i siti web e i servizi da cui vuoi cancellare i tuoi dati, avviare la scansione. Il sistema, a questo punto si occuperà di tutto il resto.

Questo servizio è anche veloce (in pochi minuti può cancellare anni di dati personali dal web) e sicuro (utilizza tecnologie all’avanguardia per proteggere i tuoi dati e la tua privacy).

Con Incogni, puoi finalmente: navigare in internet in modo anonimo, proteggere la tua privacy dagli hacker e dai truffatori, ridurre il rischio di furto d’identità, prendere il controllo sui tuoi dati personali.

Ma veniamo alle tariffe. In questo momento Incogni offre uno sconto del 50% in abbonamento annuale: il costo è si soli 5,99 Euro al mese, anziché 11,98 Euro.