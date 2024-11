Washington Post: un giornalista AI risponde alle domande degli utenti

Nelle scorse ore la prestigiosa testata giornalistica Washington Post ha presentato il suo nuovo chatbot AI.

Questo, chiamato Ask The Post AI, promette di rispondere alle domande dei lettori attingendo al database di notizie del giornale che include articoli dello stesso a partire dalle pubblicazioni del 2016. A quanto pare, il chatbot funziona in modo simile a Climate Answer, uno strumento simile già proposto da Washington Post per rispondere a domande legate al cambiamento climatico.

Le risposte di Ask The Post AI vengono fornite attraverso un ranking algoritmo e, per evitare errori o allucinazioni, il giornale ha creato dei guardrail appositi. Il chabot, in fin dei conti, è una sorta di “giornalista AI” a disposizione dei lettori.

A commentare questo nuovo chatbot è stato Vineet Khosla, Chief Technology Officer presso il giornale, che ha spiegato come l’esperienza di ricerca è cambiata e come Ask The Post AI proponga un’esperienza utente adatta a questo preciso contesto storico.

Washington Post è una realtà giornalistica votata all’AI e alle nuove tecnologie

Khosla ha affermato come il nuovo chatbot permette di accrescere il coinvolgimento, combinando la classica lettura del giornale a strumenti AI, capaci di mantenere o persino aumentare il numero di lettori del Washington Post.

D’altro canto, la nota testata giornalistica non si è limitata ai suddetti due strumenti, dimostrandosi una delle piattaforme informative più votate alle nuove tecnologie. Tra i vari test, si parla di registrazioni audio generate dall’AI di articoli di notizie e riassunti di articoli scritti con la stessa tecnologia.

Va comunque anche sottolineato come, nell’ambito editoriale, il giornale americano non rappresenta un’eccezione particolare. Basti pensare agli accordi stretti tra Meta AI e Reuters e altre situazioni simili in cui il giornalismo si sta dimostrando uno dei settori che sta abbracciando in modo meno traumatico l’AI.