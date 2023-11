Meno di 8€ per la webcam HD di Trust con il Black Friday

Oggi è quasi impensabile non avere una webcam. È infatti un accessorio fondamentale per videochiamate con amici e parenti, videocall di lavoro, didattica a distanza e altre situazioni. E non c’è bisogno di spendere chissà quanto per aggiudicarsi un prodotto affidabile: grazie al Black Friday di Amazon, la Trust Trino HD costa solo 7,49 euro, spedizione compresa.

Prezzo irrisorio per la webcam HD di Trust: meno di 8€ con il Black Friday di Amazon

La Trust Trino è una webcam HD entry-level che offre una buona qualità video e audio a un prezzo accessibile (oggi più che mai). La periferica offre una buona qualità video per le videochiamate e le riunioni online. La risoluzione HD 1280 x 720 è sufficiente per visualizzare chiaramente il volto, la messa a fuoco automatica funziona bene per mantenere il soggetto a fuoco, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

I microfoni stereo integrati, poi, garantiscono una buona qualità audio: la voce risulta chiara e nitida, anche in ambienti abbastanza rumorosi.

Caratteristiche principali:

Risoluzione video HD 1280 x 720 a 30 fotogrammi al secondo

Messa a fuoco automatica

Microfoni stereo integrati

Pulsante foto

Supporto universale

La webcam di Trust è dotata di un supporto universale che ne consente il montaggio su qualsiasi monitor o laptop. È compatibile con computer Windows e Mac e con le principali piattaforme di videocall, come Skype, Zoom e Google Meet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.