Website Builder IONOS: sito web gratis per 1 anno con dominio e strumenti AI

Il website builder di IONOS è gratis per un anno: crea il tuo sito web con dominio e strumenti alimentati da Intelligenza Artificiale.
Eleonora Busi
Pubblicato il 30 dic 2025
Website Builder IONOS: sito web gratis per 1 anno con dominio e strumenti AI

Per chi vuole lanciare un sito web subito, senza competenze tecniche, c’è la promozione IONOS dedicata ai nuovi utenti. Con il website builder di IONOS, puoi realizzare il tuo nuovo sito web personalizzato a COSTO ZERO: risparmia 216 euro e approfitta di tutti i vantaggi inclusi gratis per un intero anno, dominio ed e-mail inclusi.

Approfitta di IONOS gratis per un anno

Tutto incluso: dominio, e-mail, SEO

Il website builder di IONOS è lo strumento ideale per chi vuole creare da solo un sito web intuitivo, aziendale, personale oppure un portfolio online. L’intero processo è guidato e rapido, grazie a un editor visuale e a funzioni intelligenti che semplificano ogni fase della creazione.

Bastano pochi clic per andare online: scegli il template selezionando il modello più adatto,  aggiungi contenuti (testi, immagini, foto utilizzando sezioni responsive già pronte) e personalizza il tuo layout modificando struttura e design. Infine, pubblica il tuo sito web quando sei soddisfatto.

Tutte le pagine e le sezioni sono ottimizzate per essere responsive e fruibili su ogni dispositivo. Grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, puoi: generare testo e creare contenuti in pochi secondi; ottimizzare i testi; migliorare il posizionamento sui motori di ricerca; generare immagini e palette colori per un design professionale.

Crea oggi il tuo sito web con IONOS

E molto, molto altro. In più, IONOS include nel suo piano: dominio gratuito e certificato SSL inclusi, casella e-mail professionale con 12 GB, impostazioni SEO integrate, layout responsive, sito web senza pubblicità. L’editor integrato è pensato anche per chi non ha conoscenze di programmazione. Infine, è possibile avviare anche un e-commerce online.

L’offerta IONOS permette di creare un sito web completo GRATIS per un intero anno, con un risparmio complessivo di 216 euro. Dominio, e-mail, strumenti IA, SEO e supporto sono inclusi, con pubblicazione rapida e senza pubblicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Incredibile, la falla di LastPass del 2022 ha permesso di rubare milioni dai portafogli digitali
Identità digitale

Incredibile, la falla di LastPass del 2022 ha permesso di rubare milioni dai portafogli digitali
MongoBleed: come funziona la vulnerabilità che per 8 anni ha permesso di leggere la memoria dei database esposti
Business

MongoBleed: come funziona la vulnerabilità che per 8 anni ha permesso di leggere la memoria dei database esposti
Persino la Cina ha capito che l'AI può far male ai bambini
IA

Persino la Cina ha capito che l'AI può far male ai bambini
Verifica obbligatoria dell’identità sui social media nell’UE: cosa potrebbe cambiare
Identità digitale

Verifica obbligatoria dell’identità sui social media nell’UE: cosa potrebbe cambiare
Link copiato negli appunti