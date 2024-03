WEEKEND di sconti FOLLI su Amazon, i 5 prodotti da comprare ora

Come sempre Amazon non perde tempo: anche oggi sono arrivati degli sconti eccezionali riguardanti il mondo della tecnologia. Il fine settimana si dimostra ancora una volta il momento più proficuo per acquistare diversi prodotti, soprattutto tra i migliori smartphone, computer e quant’altro.

A tal proposito è stata realizzata la lista con le 5 offerte più vantaggiose da portare a casa adesso. Basta solo dare uno sguardo in basso per notarne le caratteristiche, il prezzo e il link verso la pagina di acquisto.

Gli conti del giorno su Amazon sono eccezionali, ecco la lista TOP 5

L’Oral-B Smart 4 4500 è in sconto del 46% e costa 49,99 €. Amazon offre questo spazzolino elettrico ricaricabile con una custodia da viaggio in omaggio e con un dentifricio per pulizia profonda. Diventa un gioco da ragazzi rimuovere la placca e far brillare i vostri denti.

Il Realme 11 Pro 5G+ scende del 7% e costa 239,99€. Con un display curvo da 6,4″ in full HD e con una fotocamera tripla da 100 MP questo smartphone è uno dei migliori in circolazione. Offre anche una grande autonomia vista la sua batteria da 5000 mAh.

L’Apple Watch SE 2023 scende a 239,90 € con il 17% di sconto. Con cassa in alluminio da 40 mm e cinturino Sport Loop, questo dispositivo mostra un monitoraggio completo delle funzioni vitali tra cui anche i dati del sonno. È impermeabile fino a 50 metri e rileva gli incidenti

Il monitor di Philips scende del 23%: costa 99,99 €. Curvo, bello da vedere e con 24″ di ampiezza, questo schermo ha una risoluzione in full HD.

L’iPhone 15 di Apple è in sconto del 16% e costa 819€. Nuova fotocamera da 48 MP, display da 6,1″ Super Retina XDR con Dynamic Island e nuova USB Type-C: non gli manca veramente niente per competere con i grandi.