WhatsApp aiuterà gli utenti a rendere i loro messaggi più sarcastici e divertenti con l'AI

Immaginate di scrivere un messaggio e poi di poter utilizzare una funzione basata sull’AI che vi permette di riscriverlo utilizzando un tono e uno stile totalmente diversi. Questo è quanto potrebbe arrivare a breve su WhatsApp, con il colosso che sta lavorando proprio a tutto ciò. Ci potrebbe essere anche un’opzione che consentirà agli utenti di poter rendere il testo più ironico magari utilizzando delle parole divertenti e un pizzico di creatività in più.

WhatsApp prepara una nuova funzione AI: ecco come funzionerà

Facendo un’analisi della versione beta 2.25.8.5 dell’app, è venuto fuori che tutto quello che è stato descritto poche righe più in alto sarà possibile sfruttando un pulsante a forma di matita. Questo sarà disponibile direttamente sopra il tasto Invio durante la digitazione di un messaggio.

Toccando questo pulsante, si aprirà un editor di testo che permetterà di modificare il messaggio in base a diverse opzioni di stile. Al momento, il pulsante non ha ancora una funzione attiva ed è chiaro che il progetto sia ancora in fase di sviluppo.

Gli stili di riscrittura previsti

Analizzando il codice dell’app, sembra che in futuro WhatsApp potrebbe offrire le seguenti modalità di modifica dei messaggi:

Divertente – per aggiungere un tocco comico;

– per aggiungere un tocco comico; Correzione – per correggere errori di ortografia e grammatica;

– per correggere errori di ortografia e grammatica; Giochi di parole – per rendere il testo più creativo;

– per rendere il testo più creativo; Riformulato – per esprimere lo stesso concetto in modo diverso;

– per esprimere lo stesso concetto in modo diverso; Sarcastico – per aggiungere un tono ironico o pungente;

– per aggiungere un tono ironico o pungente; Più breve – per rendere il messaggio più conciso;

– per rendere il messaggio più conciso; Spaventoso – per dare un’atmosfera inquietante;

– per dare un’atmosfera inquietante; Di supporto – per rendere il testo più empatico e incoraggiante.

WhatsApp ci sta lavorando: al momento la funzione non è neanche in beta

Al momento non è chiaro quando Meta deciderà di rendere pubblica questa funzione, ma il codice individuato suggerisce che il lavoro è in corso. La funzione potrebbe essere testata inizialmente in versione beta, come avviene spesso per le novità di WhatsApp.

Oltre a questa funzionalità, WhatsApp sta anche lavorando a una nuova opzione per creare collage di foto negli aggiornamenti di stato, attualmente in una fase simile di sviluppo.