WhatsApp: condivisione dei canali più facile grazie ai codici QR

Già da diversi mesi si parla della possibilità di utilizzare i codici QR per rendere più facile l’accesso ai canali WhatsApp, con alcuni segnali che dimostravano come la piattaforma volesse intraprendere questa strada. Secondo quanto rivelato dal sito PhoneArena, l’implementazione di una funzione simile dovrebbe essere imminente.

Secondo quanto emerso da un’analisi dell’ultima versione beta dell’app per Android (ovvero la versione 2.24.25.7), vi sono prove concrete che l’effettiva integrazione di questo metodo di condivisione potrebbe arrivare a breve.

Come rivelato dal suddetto sito, la condivisione dei canali dovrebbe essere alquanto semplice. Di fatto, basta accedere al canale interessato, selezionare le opzioni di condivisione (nella barra in alto) e selezionare la voce relativa al codice QR per generarne uno pronto all’uso.

Codici QR per la condivisione dei canali: addio a link e al classico copia-incolla

Una volta generato il QR code, è possibile mostrarlo a un amico o a un familiare. Una volta scansionato, lo stesso permette l’accesso immediato al canale. Rispetto ai link e al copia-incolla standard, si tratta di un notevole passo avanti.

La funzione dovrebbe essere già abbastanza collaudata e pronta, nel prossimo futuro, per la versione Android dell’app. Al momento non è dato sapere quando questa funzione sarà disponibile anche su dispositivi iOS.

Sebbene questa sia un’implementazione di WhatsApp molto utile, va detto che è solo l’ultima di una lunga serie per quanto riguarda l’ultimo periodo, con gli sviluppatori di Meta che continuano a sfornare nuove ed entusiasmanti funzionalità.

In precedenza, è stata infatti introdotta la possibilità di aggiungere testo ai messaggi inoltrati. Altra novità recente che riguarda la nota app di messaggistica è quella che riguarda la trascrizione automatica dei messaggi vocali.