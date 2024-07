Tramite il suo canale WhatsApp, Mark Zuckerberg ha comunicato che la piattaforma di messaggistica istantanea della scuderia di Meta ha tagliato un nuovo traguardo: sono stati raggiunti i 100 milioni di utenti attivi mensili negli Stati Uniti. Avrà contribuito a questo risultato anche la campagna pubblicitaria con i protagonisti di Modern Family?

WhatsApp: nuovo record di utenti mensili negli USA, ma iOS 18 potrebbe creare problemi

Secondo la società di Menlo Park, il tasso di utilizzo di WhatsApp sta aumentando vertiginosamente nelle città di Los Angeles, New York, Miami e Seattle. Una “crescita significativa” viene registrata anche in alcuni stati del sud, con il Texas che contribuisce con i suoi oltre 10 milioni di utenti attivi mensili.

Commenta con orgoglio la notizia Ashley O’Reilly, portavoce di WhatsApp. «Questa è la prima volta che Meta pubblica i dati relativi all’adozione dell’app di messaggistica tra gli utenti e dimostrano come quest’ultima, già la più grande app al mondo nella sua categoria, abbia registrato una crescita enorme negli Stati Uniti», si legge nel comunicato stampa.

Nonostante a livello internazionale WhatsApp non abbia rivali, negli Stati Uniti Meta ha dovuto fare più sforzi del previsto per rivaleggiare quasi alla pari con la concorrenza. Con l’ultima campagna pubblicitaria, il colosso guidato da Mark Zuckerberg ha provato a conquistare consensi spiegando che questa piattaforma è disponibile sia su iOS che su Android e che tutti possono usare le stesse funzioni, senza alcun tipo di limitazione. Nessun compromesso da accettare, nessuna differenza tra bolle verdi e bolle blu.

Negli Stati Uniti, il principale rivale di WhatsApp non è Telegram, come qualcuno potrebbe pensare, ma è iMessage di Apple. Nonostante i risultati sbandierati dal CEO, il percorso di Meta in questa competizione potrebbe diventare ancora più ostico, dal momento che con iOS 18 (disponibile in autunno) arriverà il supporto dello standard RCS.

Quale sarà dunque la prossima strategia di marketing di Meta? L’aggiunta di funzionalità AI servirà a catturare l’attenzione degli utenti?