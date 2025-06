WhatsApp: ora possiamo creare immagini gratis

L’integrazione di ChatGPT in WhatsApp fa un ulteriore passo avanti: gli utenti di WhatsApp possono ora sfruttare le capacità creative del modello DALL-E per la generazione immagini, direttamente all’interno delle loro chat, senza dover ricorrere a software o applicazioni aggiuntive. Questa innovazione rappresenta un’importante svolta tecnologica, rendendo l’AI accessibile a un pubblico globale.

ChatGPT image generation is now available in WhatsApp via 1-800-ChatGPT.

Now available to everyone.https://t.co/RF3A1bDU4n

— OpenAI (@OpenAI) June 16, 2025