WhatsApp è davvero “privato”? Causa contro Meta mette in discussione la crittografia end-to-end

I promotori di una nuova azione legale avviata presso il tribunale della Corte distrettuale di San Francisco (USA) sostengono che Meta e WhatsApp avrebbero indotto in errore gli utenti facendo leva sull’idea che le chat siano “private” grazie alla crittografia end-to-end (E2EE), mentre in realtà l’azienda “conserverebbe, analizzerebbe e potrebbe accedere” a comunicazioni che gli utenti ritengono indisponibili al provider. Meta respinge le accuse definendole infondate e ribadisce che i messaggi sono cifrati, illeggibili al personale di Meta.

Come funziona tecnicamente la crittografia end-to-end di WhatsApp

Dal punto di vista tecnico, la crittografia end-to-end, così come implementata da WhatsApp tramite il protocollo Signal, è progettata affinché il contenuto dei messaggi sia cifrato sul dispositivo del mittente e decifrato solo su quello del destinatario. I server intermediari non sono in grado di leggere il contenuto dei messaggi, limitandosi a gestire il trasporto dei dati cifrati. Meta ha sempre sostenuto che questa protezione sia attiva di default e che impedisca all’azienda stessa di accedere alle conversazioni.

I limiti della E2EE: cosa resta fuori dalla cifratura

La crittografia end-to-end, per definizione, protegge il contenuto “in transito” da intercettazioni tra mittente e destinatario. Non prende in considerazione:

Cosa succede sul dispositivo prima della cifratura (input, clipboard, accessibilità, keylogging, componenti terze parti).

Ciò che avviene dispositivo dopo la decodifica dei dati (rendering, indicizzazione locale, crash report, diagnostica).

Quello che avviene quando i dati lasciano l’applicazione (backup cloud, esportazioni chat, notifiche, integrazioni, account linking).

Quanti metadati sono raccolti (chi parla con chi, quando, da dove, con che frequenza), informazioni che possono essere largamente rivelatrici anche senza mettere le mani sui contenuti veri e propri.

Il ruolo dei regolatori: audit, verifiche e trasparenza del codice

Nell’Unione Europea, molte norme puntano a far sì che un’azienda dimostri sicurezza e conformità (accountability), anche tramite audit, documentazione tecnica e controlli, ma non affermano che sia necessario pubblicare il codice sorgente. Questo perché esso può contenere segreti industriali.

I regolatori potrebbero comunque richiedere audit che includano verifiche su client (app) e backend WhatsApp, verifica dei flussi dati reali, analisi di build e supply chain. Se un’azienda dice “non possiamo leggere alcun contenuto”, deve poter mostrare che nessun processo o ruolo ha una via pratica per farlo, e che qualsiasi eccezione è strettamente controllata. In termini di eccezioni, Meta e WhatsApp hanno sempre sottolineato che l’unico momento in cui i contenuti degli utenti arrivano in chiaro lato server è quando l’utente usa la funzione Segnala a WhatsApp per inviare notifica di un comportamento censurabile o illecito.

Al di là di WhatsApp, affrontando la questione con un approccio che guarda ai clienti di messaggistica nel loro complesso, ci sono comunque aree in cui la promessa di crittografia end-to-end è indebolita senza che l’utente se ne accorga:

Backup (se non E2EE, è spesso il punto più debole).

Integrazioni AI (se il contenuto è inviato a servizi di elaborazione, la gestione della privacy cambia).

Notifiche (anteprime contenuto).

Strumenti enterprise (archiviazione e compliance).

Migrazioni multi-device (gestione chiavi, pairing, recovery).

Ci vorrebbe un opt-in esplicito, spiegazioni non ambigue (“questa funzione invia contenuti a…”) e impostazioni conservative abilitate di default.

Metadati, backup e integrazioni: il cuore della contestazione

L’accusa, tuttavia, non sembra limitarsi a una contestazione astratta del modello crittografico, ma punta piuttosto su una presunta discrepanza tra ciò che viene comunicato agli utenti e la configurazione in cui WhatsApp opera. In particolare, l’attenzione si sposta su elementi spesso trascurati nel dibattito pubblico: metadati, backup, integrazioni con altri servizi Meta e processi interni di analisi automatizzata. Anche in presenza di messaggi cifrati end-to-end, la raccolta sistematica di metadati, come orari, contatti, frequenza delle comunicazioni e informazioni sul dispositivo, può consentire una profilazione dettagliata degli utenti.

Un altro punto critico riguarda i backup delle chat. Se l’utente attiva il salvataggio delle conversazioni su servizi cloud di terze parti, come Google Drive o iCloud, la protezione end-to-end può venire meno o dipendere da chi detiene le chiavi di cifratura. Questo aspetto, pur tecnicamente noto da tempo, è spesso poco chiaro agli utenti, che potrebbero essere indotti a credere che la riservatezza sia totale e incondizionata in ogni scenario.

Dal punto di vista giuridico, la causa si fonda sull’accusa di pratiche ingannevoli e frode nei confronti dei consumatori. I promotori della vertenza mirano a ottenere la “promozione” della loro iniziativa a class action, evidenziando la portata globale del presunto danno. L’argomentazione centrale non è solo che Meta avrebbe accesso ai contenuti, ma che avrebbe costruito una comunicazione commerciale tale da indurre gli utenti a una fiducia non pienamente giustificata.

Meta ha reagito con fermezza, definendo la causa priva di fondamento e ribadendo che qualsiasi affermazione secondo cui i messaggi WhatsApp non sarebbero cifrati è tecnicamente falsa.

La difesa dell’azienda si appoggia a un dato oggettivo: il protocollo Signal è open source, ampiamente analizzato dalla comunità di sicurezza e considerato uno standard elevato in termini di protezione delle comunicazioni. Tuttavia, il nodo della questione potrebbe vertere sul contesto in cui la soluzione crittografia è implementata, gestita e comunicata agli utenti.

Conclusioni

Indipendentemente dall’esito del procedimento, il caso rappresenta un precedente potenzialmente rilevante. Potrebbe spingere le aziende tecnologiche a rivedere il modo con cui descrivono le proprie misure di sicurezza, adottando un linguaggio più preciso e meno assoluto. Allo stesso tempo, rafforza l’idea che la privacy digitale non possa essere ridotta a uno slogan tecnico, ma debba essere valutata lungo l’intera catena di trattamento dei dati, dalla cifratura alla governance interna.