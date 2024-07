WhatsApp: in arrivo una funzione stile AirDrop per scambiarsi file

Dopo la notizia riguardante la possibilità per gli utenti di poter nascondere il proprio numero di telefono usando un username, giunge oggi una nuova importante anteprima riguardante WhatsApp. La piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo sarebbe prossima ad introdurre uno strumento per consentire agli utenti di scambiarsi file anche in assenza di una connessione a internet.

WhatsApp: scoperta nella beta la funzione Nearby Share

Sulla scoperta c’è la firma di WABetaInfo, che segnala che nell’ultima versione beta di WhatsApp per iOS (disponibile via TestFlight) è presente la funzione Nearby Share. Con quest’ultima, gli utenti potranno condividere foto, video e documenti con altre persone nelle loro vicinanze utilizzando una connessione wireless crittografata end-to-end.

Per rendere meglio l’idea, con questa funzionalità sembrerà di usare AirDrop di Apple. Su Android e iOS funzionerà però diversamente, principalmente a causa delle limitazioni del sistema operativo di iPhone: sul primo basterà rilevare dispositivi nelle vicinanze, sul secondo invece bisognerà scansionare un codice QR prima di poter avviare la condivisione dei file. Un dettaglio non di poco conto, poi, è che Nearby Share dovrebbe funzionare anche tra iOS e Android, il che semplificherà il trasferimento di file anche tra smartphone che eseguono sistemi operativi diversi.

Per quanto utile e anche molto attesa, vista la sua versatilità, è necessario pazientare, perché la funzione è ancora in una fase iniziale di sviluppo. Questo significa che l’implementazione finale potrebbe essere diversa rispetto a quanto mostrato nelle versioni beta di WhatsApp per iOS e Android. Tanto il design quanto il suo funzionamento sono ancora in fase di perfezionamento, e potrebbero subire modifiche anche le autorizzazioni e le misure di privacy.

Tra le altre funzionalità a cui sta lavorando il team WhatsApp di Meta c’è anche la traduzione dei messaggi da una lingua all’altra. Una funzione utile per abbattere le barriere linguistiche che però, a differenza di alcune soluzioni basate sull’AI, viene eseguita totalmente sul dispositivo.