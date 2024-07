WhatsApp è una piattaforma in costante evoluzione, con nuove funzionalità che vengono introdotte a buon ritmo per la gioia dei tantissimi utenti che la utilizzano (solo negli USA, sono oltre 100 milioni). Dopo i primi dettagli su effetti AR e filtri da usare nelle videochiamate, è stato scoperto anche altro. Ovvero, che in futuro gli utenti potranno “reagire” ad un messaggio con un semplice gesto, un doppio tap.

Un doppio tap per aggiungere rapidamente reazioni ai messaggi: l’ultima novità scoperta nella beta di WhatsApp

La notizia arriva come al solito da WABetaInfo, che riprende quanto già annunciato a maggio relativamente ad una nuova scorciatoia per reagire in modo più veloce a foto, video e GIF direttamente dalla schermata di visualizzazione multimediale (senza quindi dover tornare alla conversazione). Per il prossimo aggiornamento, il colosso di Menlo Park si sta muovendo nella stessa direzione: vuole consentire agli utenti di reagire con un cuore (o un’altra emoji) ad un messaggio facendo un doppio tap.

Come si può notare dalla GIF riportata qui sopra, WhatsApp sta prendendo in considerazione questa nuova soluzione per migliorare l’interazione degli utenti consentendo loro di usare il doppio tap per reagire ad un messaggio all’interno della conversazione. Questa funzione, attualmente in fase di sviluppo, mira ad accelerare notevolmente il processo di reazione, che oggi invece prevede più gesti (richiamo del menu tramite pressione e selezione dell’emoji). Certo, non si parla di una novità rivoluzionaria che rinnova completamente l’esperienza utente, ma è comunque un modo per risparmiare tempo. Ovviamente, quando disponibile, bisognerà assegnare al doppio tap una precisa emoji da usare poi come reazione.

Attraverso l’analisi della versione 2.24.16.7 di WhatsApp Beta per Android, la redazione di WABetaInfo non ha però trovato alcun modo per disattivare la funzione, suggerendo che alcuni utenti potrebbero accidentalmente aggiungere reazioni a vecchi messaggi mentre consultano la cronologia della chat. Nulla però è da dare per certo, dal momento che la feature è ancora in fase di test e, fino al giorno del debutto, potrebbe subire modifiche di ogni sorta.