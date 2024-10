WhatsApp come Instagram e Facebook: arriva la grande novità sugli aggiornamenti di stato

Oltre ai molteplici aggiornamenti di cui WhatsApp ha informato gli utenti e a tutti gli altri che bollono in pentola, c’è qualcosa da scoprire proprio ora. Secondo quanto riportato, tra le varie possibilità che il colosso della messaggistica sta introducendo per migliorare l’esperienza degli utenti, ce n’è una che avvicina all’applicazione di diritto alle sue gemelle per quanto riguarda l’ambito dei social media. Come avviene infatti per Instagram e Facebook, ora anche WhatsApp consentirà di riguardare gli aggiornamenti di stato.

Stanno alle ultime notizie che sono trapelate, gli utenti con uno smartphone Android o iOS che hanno ricevuto gli ultimi aggiornamenti beta dell’applicazione colorata di verde, hanno trovato una novità molto interessante. L’obiettivo è consentire a tutti di poter riguardare quelle che su Instagram e Facebook vengono chiamate storie anche su WhatsApp, dove invece il nome è “aggiornamenti di stato”.

WhatsApp pareggia i conti con Instagram e Facebook: ecco come cambiano gli aggiornamenti di stato

Gli utenti che vogliono utilizzare WhatsApp esattamente come fanno con Instagram e Facebook, possono pubblicare di tanto in tanto una sorta di storie. Direttamente nel loro account infatti possono caricare delle fotografie che scompaiono direttamente dopo 24 ore, così come anche nel caso di un video. Ora la nuova funzionalità si basa su una funzione precedente che mostra un anello verde attorno all’immagine del profilo di un contatto quando pubblica un nuovo aggiornamento di stato. Adesso, una volta visualizzato lo stato invece, l’anello diventerà grigio, consentendo agli utenti di poter riguardare l’aggiornamento di stato anche dalla scheda riservata alle chat.

Questa soluzione conferisce dunque alla funzione degli aggiornamenti di stato molta più immediatezza e praticità. Almeno per il momento la novità è riservata solo a coloro che hanno ricevuto il nuovo update per la versione beta su iOS e Android, ma comunque spetterà anche chi possiede WhatsApp in pianta stabile sul proprio smartphone.