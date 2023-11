WhatsApp introduce l'autenticazione via email: si parte da iOS

WhatsApp ha aggiornato la sua piattaforma con la possibilità di collegare un account ad un indirizzo email. In questo modo, per gli utenti sarà a disposizione un metodo aggiuntivo per l’autenticazione utilizzando, appunto, la verifica tramite l’indirizzo di posta elettronica.

Disponibile inizialmente solo nel canale beta, ora la feature dovrebbe essere in fase di rilascio graduale. A rivelarlo è WABetaInfo, che nel suo report sottolinea come la versione 23.24.70 del client per iPhone sia in realtà più ricca di quanto lasci intendere changelog ufficiale (che parla solo si bug risolti e miglioramenti delle prestazioni generale).

Una importante precisazione da fare è che questo nuovo metodo non va a sostituire l’autenticazione tramite SMS, ma è da considerarsi come una alternativa a cui gli utenti potranno affidarsi quando, ad esempio, si trovano in un luogo privo di copertura cellulare.

La feature, come detto, è in fase di rilascio, ma grazie agli screen condivisi in rete ci si può rendere conto di quanto sia facile da utilizzare. Una volta disponibile, basterà aggiungere il proprio indirizzo email nella scheda di contatto (tramite le impostazioni interne dell’app).

Come sottolineato dalla stessa società, l’indirizzo email verrà utilizzato unicamente per verificare la propria identità e completare l’accesso all’account personale e non sarà visibile agli altri utenti su WhatsApp.

Infine, c’è da tenere presente che l’indirizzo di posta elettronica potrà essere utilizzato solo ed unicamente per l’autenticazione. Un numero di telefono valido, dunque, resta sempre obbligatorio per l’uso di WhatsApp.

A proposito della più popolare applicazione di messaggistica istantanea, ci sono importanti novità strettamente legate all’intelligenza artificiale.