WhatsApp introduce l'intelligenza artificiale, c'è una nuova icona

L’intenzione di migliorare ancora tutte le piattaforme è chiara nella mente dei vertici di Meta, che infatti hanno annunciato diverse novità. Durante l’ultimo Meta Connect 2023 la società ha annunciato che WhatsApp avrebbe ottenuto degli aggiornamenti, tra cui anche un chatbot AI.

Da quel momento è arrivato un nuovo update che ha consentito solo agli scritti del programma beta di utilizzare questa funzionalità basata sull’intelligenza artificiale. Anche ora non è chiaro quando il tutto sarà esteso alla totalità degli utenti di WhatsApp, ma ci sono delle nuove indiscrezioni che suggeriscono l’avvicinamento di quel giorno.

È arrivato infatti il lancio ufficiale dell’ultima beta riservata all’applicazione per Android. Questa, con versione 2.23.24.26, è attualmente disponibile per il download all’interno del Play Store di Google.

WhatsApp pronta a lanciare il nuovo chatbot IA all’interno della chat

Alcune fonti molto accreditate in merito alle indiscrezioni su WhatsApp, riferiscono del prossimo arrivo di un assistente IA in chat. WABetaInfo, portale costantemente aggiornato sugli update dell’app di messaggistica, anticipa che il tutto potrebbe avvenire a breve, lasciando trapelare anche uno screenshot.

Come potete vedere qui in alto infatti c’è un’immagine che mostra un nuovo pulsante che appare all’interno della scheda riservata alle chat. L’icona circolare, che ricorda un po’ Cortana di Microsoft, servirà ad aprire in maniera rapida una chat con l’intelligenza artificiale che assisterà l’utente in merito ad ogni domanda che avrà da porre.

Attualmente questa funzionalità è disponibile solo per un numero limitato di utenti che hanno scaricato l’ultima beta Android. Dovrebbero seguire grandi miglioramenti a partire dalle prossime settimane, con l’arrivo in pianta stabile di questa novità. Sembra dunque non essere terminato il periodo che sta portando WhatsApp a ricevere numerosi aggiornamenti.

Ricordiamo infatti che proprio di recente la piattaforma di messaggistica ha ricevuto un nuovo update riguardante il backup. Questa volta si tratta di motivo di preoccupazione per gli utenti che potrebbero non avere troppo spazio disponibile a tal proposito, siccome verrà a accorpato all’account Google. Tale cambiamento riguarderà però solo Android.