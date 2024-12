WhatsApp: la strana serie numerica che truffa gli utenti

WhatsApp è senza dubbio l’applicazione più utilizzata al mondo e quella di cui le persone forse più si fidano visto che la usano per avere a che fare con i propri affetti personali e anche con il mondo del lavoro. Allo stesso tempo però possono circolare messaggi molto particolari ad opera di contatti sconosciuti al suo interno. È questo il caso che si sta ripetendo nelle ultime settimane, con WhatsApp ed anche altre applicazioni di messaggistica finite al centro del problema.

Gli utenti hanno riferito di una sequenza numerica apparentemente innocua. Questa, ovvero “7642”, sta generando curiosità e preoccupazione in molti. La domanda dunque sorge spontanea: cosa si nasconde all’interno di questa stringa numerica?

Il fenomeno dei messaggi numerici su WhatsApp

Secondo gli esperti, la sequenza “7642” non rappresenta una minaccia diretta ma è legata a una tendenza virale. Ogni cifra ha un significato specifico e, insieme, formano un messaggio simbolico: “Sarà sempre qui per te”. È un linguaggio codificato che richiama altre tendenze simili, come “1437” (che significa “per sempre”) o “1543” (“ti amo”).

Questi codici si stanno diffondendo rapidamente, soprattutto tra i giovani, come forma creativa di comunicazione. Tuttavia, la loro crescente popolarità solleva interrogativi sulla sicurezza, poiché possono essere utilizzati come esca per scopi meno innocui.

Anche se il codice “7642” sembra essere un fenomeno innocuo, è importante ricordare che i messaggi numerici o con simboli insoliti possono essere utilizzati per tentativi di phishing o altre truffe digitali. I truffatori potrebbero sfruttare la viralità di questi trend per inviare link dannosi o allegati infetti. Il problema potrebbe sorgere nel momento in cui i messaggi del genere dovessero invitare gli utenti a cliccare sui link. L’obiettivo di questi ultimi è portare le persone su siti ideati appositamente per rubare dati personali o per installare dei virus.

Come proteggersi

Per evitare problemi, è fondamentale seguire alcune semplici regole: