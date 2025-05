WhatsApp per iPad è finalmente disponibile: lo ha annunciato Mark Zuckerberg, ma attenti alle app fake

L’app di WhatsApp per iPad non esiste Dopo oltre 15 anni di attesa, e dopo alcune ore di suspanse a causa di un ammiccamento semi-ufficiale su X, adesso lo possiamo dire senza timore di smentita: Meta ha pubblicato l’app ufficiale di WhatsApp per iPad, Mark Zuckerberg lo ha confermato con un video pubblicato sul suo canale WhatsApp e la stessa WhatsApp lo ha gridato su X.

WhatsApp per iPad è arrivato

Il video pubblicato da Zuckerberg dura pochissimo, come è brevissimo il post di WhatsApp su X, ma tanto basta a capire come è fatta la nuova app di WhatsApp Messenger per iPad.



In parole molto semplici: è un incrocio tra l’app di WhatsApp per iOS e WhatsApp Web, come era logico aspettarsi.

Nella parte sinistra dell’app, in alto, ci sono le tab “Tutte”, “Da leggere”, “Preferiti” e “Gruppi”, al centro l’elenco delle chat, in basso le icone per Aggiornamenti, Chiamate, Community, Chat e Impostazioni.

Nella restante parte dello schermo viene mostrata la chat selezionata con, in alto, le icone per le chiamate e le videochiamate.

Interessante, sulla destra, la possibilità di aprire una colonna aggiuntiva per le note, una funzione che è disponibile solo per su WhatsApp Business e che, a questo punto, ci aspettiamo in arrivo anche sulle app per gli utenti comuni.

Attenzione alle app fake

Mentre scriviamo questo articolo, nonostante l’annuncio ufficiale sia arrivato anche sul blog di WhatsApp, l’app italiana di WhatsApp per iPad non è ancora presente nell’App Store di Apple. E’ solo questione di ore, se non minuti, tuttavia in questo frangente si rischia di scaricare e installare un’app fake.

L’Apple App Store, infatti, è pieno di app di sviluppatori terzi che vengono visualizzate quando l’utente cerca, semplicemente “WhatsApp”. Queste app non sono la vera app di WhatsApp per iPad (anche se molte fanno di tutto per sembrarlo) e, di conseguenza, potrebbero non essere sicure.

Vi raccomandiamo di non installarle e di aspettare la vera app di WhatsApp per iPad: la riconoscere perché è quella sviluppata da WhatsApp Inc.