WhatsApp, pronti all'arrivo i sondaggi nei canali

Con il passare del tempo, WhatsApp ha provveduto a perfezionare tante nuove funzionalità interessanti, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti. Il comparto feature si è notevolmente ampliato, con particolare attenzione durante gli ultimi due anni.

Sono arrivate infatti diverse novità molto interessanti, come ad esempio le Community, i Canali o alcune nuove funzioni utili, tra cui quelle per condividere immagini e video ad alta risoluzione. Tuttavia, tornado ai canali, mancano alcune funzionalità che qualcuno riterrebbe fondamentali, come ad esempio i sondaggi. Le ultime descrizioni hanno messo più volte a nudo la volontà di WhatsApp di lavorare su questa possibilità.

Effettivamente l’azienda sta lavorando da oltre due mesi per portare i sondaggi sui canali e ora sembrerebbe essere la volta buona.

WhatsApp, arrivano i sondaggi sui canali: a mostrarli per la prima volta è la versione beta

Con l’arrivo della nuova beta di WhatsApp per Android, la versione 2.24.2.11, ci sarebbe una grande novità. Alcuni beta tester sono riusciti a trovare l’opzione sondaggi all’interno dei Canali, almeno stando a quanto riportato dal sito WABetaInfo.

Almeno al momento, l’opzione sarebbe disponibile nella pagina degli allegati alla chat: basta toccare l’icona a forma di graffetta. La nuova feature dovrebbe funzionare in modo simile ai sondaggi condivisi all’interno di una semplice conversazione individuale o di gruppo. Inoltre, tutti i voti rilasciati dalle persone presenti nei canali risulterebbero anonimi. In questo modo dunque il creatore del sondaggio non saprà in alcun modo chi avrà votato e per quale opzione. Le misure di privacy dunque sono ai massimi storici.

L’arrivo di questa funzionalità sul canale beta dopo una lunga fase di test e sviluppo è una buona notizia. Allo stesso tempo non ci sono garanzie sul fatto che possa arrivare con la nuova beta di WhatsApp per Android. Tranquilli però: non dovrebbe passare molto tempo prima che i sondaggi arrivino sui canali in pianta stabile.