WhatsApp: se utenti sconosciuti vi chiedono di aggiungerli, è una truffa

Come avviene anche su Telegram o all’interno delle e-mail, in questi giorni sta andando in scena su WhatsApp una nuova truffa. Tutto parte da alcuni messaggi anonimi che vogliono ingannare i utenti con un solo scopo: ottenere dati personali e delle carte di credito. Chiaramente gli utenti che ci cascano di più sono coloro che sono meno esperti sul web.

Come funziona la strana truffa su WhatsApp

Il messaggio arriva da un numero sconosciuto, spesso con prefissi esteri, e contiene un testo simile a questo:

“Ciao, vorrei parlarti di lavoro. Per favore aggiungi questo numero su WhatsApp.”

A prima vista potrebbe sembrare un messaggio innocuo, magari un contatto di lavoro o un’opportunità interessante. Ma in realtà, si tratta di un tentativo di phishing. L’obiettivo principale è quello di convincere la vittima a trasmettere i suoi dati personali. Nel caso in cui i truffatori dovessero riuscire ad eludere le difese dell’utente, potrebbero anche chiedere le credenziali bancarie o alcune password.

Come evitare la truffa su WhatsApp seguendo alcuni passi

Di truffe di questo genere su WhatsApp ce ne sono davvero tante e diverse sono state ribellate seguendo alcuni passaggi fondamentali. Sono tutti elencati qui in basso e rappresentano il modo migliore per eludere qualsiasi tentativo di inganno in ogni tipo di applicazione di messaggistica: