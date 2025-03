WhatsApp si aggiorna: link di invito accessibile per i membri dei gruppi

È partita una nuova fase di test all’interno dell’ultima beta di WhatsApp riservata agli utenti Android. Secondo quanto riportato, la versione 2.25.9.2 avrebbe riservato agli utenti dei gruppi una novità molto interessante e soprattutto utile.

Sta per arrivare infatti su WhatsApp la possibilità di condividere il link di invito anche con i membri, per cui non solo con gli amministratori.

Fino a oggi, infatti, il link per aggiungere nuove persone a un gruppo era visibile solo a chi lo gestiva. Ogni volta che un partecipante voleva invitare qualcuno, era costretto a chiedere il permesso all’amministratore, attendere il link, e solo dopo condividerlo. Insomma, una procedura poco immediata. La novità in arrivo cambia le cose: sarà possibile, se l’amministratore acconsente, rendere visibile quel link a tutti i partecipanti.

Più libertà per i membri, ma il controllo resta agli admin

Chi gestisce il gruppo potrà decidere in autonomia se attivare o meno questa opzione. Di default, la funzione sarà disattivata, proprio per evitare che il link circoli senza controllo. Se però si sceglie di abilitarla, chiunque faccia parte del gruppo potrà inviare l’invito ad altri contatti in pochi tocchi, direttamente dall’interfaccia di WhatsApp.

In ogni caso, il potere di scelta resta nelle mani dell’amministratore, che potrà disattivare l’opzione in qualsiasi momento se nota comportamenti anomali o fuori luogo.

Etichette nei gruppi e altre novità in arrivo

Un’altra piccola funzione in fase di test riguarda la gestione dei ruoli all’interno dei gruppi: ogni partecipante potrà vedere una semplice etichetta accanto al proprio nome, utile per capire subito chi è admin e chi no. Niente di rivoluzionario, ma un dettaglio comodo per migliorare la leggibilità nelle conversazioni di gruppo.

Al momento, entrambe le novità sono ancora in fase di test, ma se tutto va come previsto, potrebbero arrivare presto anche nella versione stabile dell’app. Un altro piccolo passo verso gruppi più flessibili e meglio gestibili.