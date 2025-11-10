WhatsApp sta per lanciare una nuova funzione per chi ama foto e video

Che WhatsApp sia ormai una delle piattaforme più utilizzate al mondo per condividere foto e video è qualcosa che possiamo dare per assodato: è comodo inviare, ricevere e persino inoltrare ogni tipo di immagine o filmato. Talmente comodo che, su molti smartphone e computer, i file condivisi su WhatsApp sono ormai un problema da gestire.

Anche per questo motivo Meta sta lavorando ad un nuovo Media Hub per WhatsApp, che permetta agli utenti di gestire in modo centralizzato tutte le foto e tutti i video ricevuti nelle varie chat, singole o di gruppo. Le prime tracce di questo hub erano saltate fuori a maggio, in un’app beta, e ora anche alcuni utenti con le app ufficiali iniziano a ricevere il Media Hub.

Come è fatto il Media Hub di WhatsApp

I primi avvistamenti di quella che potrebbe essere la versione definitiva del Media Hub di WhatsApp sono stati descritti dall’ormai noto WABetaInfo.

Secondo il blog specializzato nelle versioni beta di WhatsApp il nuovo hub si aggiunge alla classica finestra “Media, link e documenti“, oggi visibile nel menu di ogni chat, perché raccoglie i file multimediali di tutte le chat in un unico posto.

All’hub si accede da un’apposita nuova icona nella sidebar laterale, che apre una finestra divisa in tab e menu a discesa.

Le tab sono tre: Media, Link, Documenti. Il menù a discesa permette di ordinare i documenti per più nuovi, più vecchi, più grandi (opzione utile per fare pulizia e liberare spazio).

La cosa comoda di questo Media Hub è che permette di selezionare velocemente molti file, anche da chat diverse, e di cancellarli, scaricarli o inoltrarli in un colpo solo.

L’interfaccia è studiata per favorire soprattutto l’accesso ai file condivisi più recentemente, ma in futuro potrebbe diventare più raffinata e ancora più utile.

Chi può usare il Media Hub di WhatsApp

Allo stato attuale il il Media Hub è disponibile solo per un ristretto numero di utenti WhatsApp, solo sull’app per macOS e su WhatsApp Web.

L’impressione è che Meta stia testando sul campo la nuova funzione, per metterla maggiormente a punto prima di un rilascio globale.

Va notato, però, che l’hub è oggi disponibile per pochissime persone, ma con l’app (o il servizio, nel caso di WhatsApp Web) ufficiale: non parliamo più di app beta, quindi l’arrivo dell’hub sembra ormai davvero vicino.