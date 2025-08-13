Wikipedia contro l'Online Safety Act in UK: cosa cambia per la privacy online

Nel cuore di una crescente contrapposizione tra innovazione digitale e tutela dei diritti, si colloca il recente caso giudiziario che vede Wikipedia protagonista nel Regno Unito.

L’enciclopedia libera, simbolo di conoscenza condivisa e collaborazione globale, si trova ora al centro di un dibattito che potrebbe ridefinire il concetto stesso di privacy online e di accesso all’informazione su internet. La questione non è soltanto tecnica o giuridica: tocca valori fondamentali come l’anonimato, la libertà di espressione e la protezione dei soggetti più vulnerabili, tra cui figurano i minori.

Il 12 agosto ha segnato una data cruciale: l’Alta Corte di Londra ha respinto il ricorso presentato dalla Wikimedia Foundation contro la classificazione imposta dal recente Online Safety Act. Questa normativa rappresenta uno dei tentativi più incisivi di regolamentare la presenza delle piattaforme digitali sul territorio britannico. In particolare, la legge impone alle piattaforme di Categoria 1 – una definizione che include colossi come Reddit, X, Bluesky, Grindr, Spotify e la stessa Wikipedia – l’obbligo di introdurre meccanismi di verifica età per tutti gli utenti che desiderano accedere a contenuti potenzialmente inappropriati.

La verifica dell’età obbligatoria è un freno per Wikipedia?

Nonostante l’esito sfavorevole, la sentenza non chiude del tutto la porta a possibili sviluppi. I giudici hanno sottolineato che sia l’autorità di regolamentazione, Ofcom, sia il governo britannico dovranno vigilare affinché l’applicazione della legge non ostacoli il funzionamento dell’enciclopedia collaborativa. Questo dettaglio, apparentemente tecnico, potrebbe diventare il punto di partenza per nuove interpretazioni giuridiche e futuri adeguamenti normativi, lasciando aperto il dibattito sul bilanciamento tra sicurezza e libertà digitale.

Il nodo centrale della controversia riguarda la richiesta di verifica età e identità degli utenti. Secondo la Wikimedia Foundation, tale imposizione rappresenta una minaccia diretta ai principi cardine di Wikipedia: l’anonimato dei contributori, la libera partecipazione e la tutela della privacy online. L’obbligo di fornire dati personali, spesso sensibili, potrebbe scoraggiare la partecipazione di volontari britannici, compromettendo il modello aperto e collaborativo che ha reso Wikipedia un fenomeno globale. La paura di essere tracciati o di dover rinunciare all’anonimato rischia di minare la fiducia degli utenti, con effetti a catena sulla qualità e la quantità dei contenuti disponibili.

La portata del Online Safety Act va ben oltre Wikipedia. La normativa estende le sue maglie a numerose altre piattaforme, imponendo obblighi stringenti nella moderazione dei cosiddetti “contenuti legali ma dannosi”, soprattutto se accessibili ai minori. La protezione dei soggetti vulnerabili è la motivazione dichiarata dal legislatore, ma il prezzo da pagare sembra essere un aumento della sorveglianza e della burocrazia digitale, con il rischio concreto di limitare la libertà di espressione e l’accesso a risorse informative.

Le modalità di verifica età oggi disponibili nel Regno Unito – dall’analisi biometrica al controllo dei dati finanziari – sollevano forti perplessità tra gli esperti di diritti digitali. Tali sistemi, seppur efficaci nel limitare l’accesso ai minori, pongono interrogativi rilevanti in termini di sicurezza, anonimato e tutela dei dati personali. Non è un caso che, in risposta a queste misure, l’utilizzo di VPN abbia registrato un’impennata tra i cittadini britannici, alla ricerca di strumenti per aggirare le nuove restrizioni e preservare la propria riservatezza online.