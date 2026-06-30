Wimbledon 2026, primo turno: le partite degli italiani oggi 30 giugno

Matteo Arnaldi è appena stato eliminato dal francese Quentin Halys. Fiducia su Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 giu 2026
Wimbledon 2026, primo turno: le partite degli italiani oggi 30 giugno
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Oggi martedì 30 giugno va in scena a Wimbledon la seconda giornata del primo turno. Quattro gli italiani in campo nel pomeriggio: il primo, Matteo Arnaldi, ha purtroppo perso per tre set a uno dal francese Quentin Halys, capace di reagire dopo aver steccato il primo set. Ora sarà il turno di Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, che proveranno ad avere la meglio rispettivamente su Tomas Martin Etcheverry, Mariano Navone e Stan Wawrinka.

Tutti gli incontri di oggi, così come l’intero Slam sull’erba londinese, sarà trasmesso in diretta sia sui canali di Sky Sport che sulla piattaforma streaming NOW. Ed è proprio quest’ultima a offrire il pass più conveniente: il riferimento è al pass Sport, disponibile a 19,99 euro al mese per 12 mesi invece di 29,99 euro, con accesso completo all’intera programmazione sportiva live e on demand di Sky.

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Sonego, Cobolli e Berrettini a caccia del secondo turno

Sul campo 4 è da poco iniziata la sfida tra Lorenzo Sonego e il numero 29 del seeding Tomas Martin Etcheverry. Nel momento in cui vi scriviamo è in corso il primo set, con il punteggio in perfetta parità (3 game a testa).

Si avvicina nel frattempo l’esordio di Flavio Cobolli, atteso sul campo 2 contro l’argentino Mariano Navone non prima delle 17:25. Per Flavio un debutto sulla carta piuttosto agevole, anche se le partite di tennis, specialmente negli ultimi anni, hanno regalato inaspettati colpi di scena a ripetizione.

Esordio vicino anche per Matteo Berrettini, che nei prossimi minuti calcherà il campo 1 per l’atteso match contro il veterano svizzero Stan Wawrinka. L’augurio dei tifosi azzurri è che Matteo possa giocare senza problemi di naturale fisica, così da poter mostrare al pubblico inglese la sua voglia e la sua determinazione a distanza di cinque anni dalla finale contro Novak Djokovic.

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