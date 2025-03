Windows 11 24H2 fa a pugni con i backup Veeam: come risolvere

Molti utenti che si servono dei software Veeam per il backup e il ripristino dei dati hanno segnalato l’impossibilità di recuperare le copie di sicurezza create in precedenza. Usando il supporto di ripristino (Veeam Recovery Media), Veeam Agent for Windows segnala errori di connessione quando si tenta di ripristinare file da un server di backup Veeam Backup & Replication o da una condivisione di rete SMB. Gli utenti riscontrano un errore facente riferimento all’impossibilità di trovare un indirizzo IP valido. Lo stesso messaggio, cita una chiamata SSPI fallita.

Sebbene la causa esatta dell’errore non sia stata ancora determinata, Veeam sospetta che l’anomalia sia riconducibile a una modifica introdotta con l’aggiornamento KB5051987 di febbraio per Windows 11 24H2.

Come risolvere il problema e ripristinare i dati con Veeam

L’azienda, che offre anche una soluzione gratuita di backup e ripristino come Veeam Backup & Replication Community Edition, che supporta fino a 10 istanze (tra macchine virtuali, server fisici e workstation), fa presente che mentre il problema è in corso di risoluzione da parte di Microsoft, gli utenti hanno la possibilità di aggirare l’ostacolo.

Per evitare la comparsa dell’errore durante il ripristino dei dati, è infatti sufficiente creare un supporto Veeam Recovery Media da un dispositivo equipaggiato con una build di Windows 11 antecedente alla 26100.3037.

Come abbiamo spiegato nell’aggiornamento sull’ultimo aggiornamento di Windows 11, basta premere Windows+R e digitare winver per conoscere la versione del sistema operativo in uso.

Nella pagina sulla Cronologia degli aggiornamenti di Windows 11, si può verificare che la versione 26100.3037 indicata da Veeam corrisponde all’aggiornamento di anteprima per Windows 11 rilasciato a fine gennaio 2025. A partire da tutte le release precedenti di Windows 11, si può creare un Veeam Recovery Media che permette il ripristino dei backup senza imprevisti.

Perché Veeam non rilascia un supporto di ripristino?

L’azienda ha chiarito che non può ospitare un Veeam Recovery Media funzionante sui suoi server perché il funzionamento del supporto si basa su Microsoft Windows RE e contiene componenti software proprietari del sistema operativo Windows. Di conseguenza, Veeam non può fornire un’immagine pre-generata del Veeam Recovery Media.

I tecnici di Veeam hanno inoltre evidenziato che, in generale, il Recovery Media creato su una macchina può essere utilizzato per eseguire ripristini bare metal su un’altra. Tuttavia, i driver proprietari necessari per l’inizializzazione dell’hardware (rete, wireless, controller RAID,…) potrebbero non essere inclusi se il dispositivo utilizzato per la creazione del supporto di ripristino dispone di driver differenti.