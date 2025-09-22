Windows 11 25H2: download ISO versione finale, in anteprima

Nei giorni scorsi in tanti hanno citato la disponibilità delle immagini ISO ufficiali di Windows 11 25H2. In realtà, però, si trattava soltanto di riferimenti al download della Client Insider Preview del sistema operativo, una Release Preview offerta in anteprima agli iscritti al programma Windows Insider.

In attesa dell’aggiornamento della pagina di download ufficiale di Windows 11, Microsoft ha pubblicato sui suoi server quella che risulta a tutti gli effetti la versione definitiva di Windows 11 25H2.

La sigla RTM sta per Release to Manufacturing ed è utilizzata per indicare una versione finale pronta per essere distribuita ai produttori di dispositivi e attraverso i canali di aggiornamento ufficiali. Nel caso di Windows 11 25H2, la build 26200.6584 è designata come RTM, segnalando che Microsoft ha completato lo sviluppo e la fase di test, rendendo il sistema pronto per la distribuzione generale.

Download ISO Windows 11 25H2 in italiano: già disponibile la versione finale

Di seguito pubblichiamo i file ISO di Windows 11 25H2 italiano. Si tratta della build 26200.6584 nella sua veste finale, scaricabile direttamente dai server dell’azienda di Redmond:

Ricordiamo che le versioni a 32 bit non sono disponibili poiché Microsoft, a partire da Windows 11, si limita a rilasciare il sistema operativo solamente nella versione a 64 bit.

Cliccando due volte sul file ISO una volta scaricato, si può verificare quali edizioni di Windows 11 25H2 risultano in esso contenute. Noi l’abbiamo fatto con il comando seguente, sostituendo a E: la lettera identificativa corretta:

dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.wim

È così possibile accertare che la ISO ufficiale di Windows 11 25H2 contiene sia Windows 11 Home che Windows 11 Pro.

Perché Windows 11 25H2 è un Enablement Package? Cosa significa?

A differenza del precedente aggiornamento delle funzionalità (feature update) distribuito su base annuale, Windows 11 25H2 è un Enablement Package.

Significa che Windows 11 25H2 è distribuito come un pacchetto leggero che si installa rapidamente con un solo riavvio, senza necessità di reinstallare l’intero sistema operativo. L’approccio consente di ridurre le dimensioni dell’aggiornamento e di semplificare il processo di installazione.

Un Enablement Package è un aggiornamento che di fatto si limita ad attivare funzionalità già presenti nel sistema operativo senza richiedere un’installazione completa di Windows. In altre parole, Microsoft ha già distribuito le novità di Windows 11 25H2 agli utenti di Windows 11 24H2: l’Enablement Package si limita a modificare pochi file chiave e abilitare le funzionalità “inedite”.

Avete presente il software open source ViVeTool del quale abbiamo parlato più volte nelle pagine de IlSoftware.it? Ecco, questo strumento software consente di attivare funzionalità inserite “dietro le quinte” in Windows ma che Microsoft non ha ancora reso disponibili per l’intera platea di utenti. Un Enablement Package fa un po’ la stessa cosa, soltanto che lo fa in via ufficiale.

Come scaricare e usare l’Enablement Package

Anziché aggiornare a Windows 11 25H2 con un aggiornamento in-place, quindi scaricando il file ISO indicato in precedenza e cliccando due volte sul file setup.exe in esso contenuto, si può scaricare e installare sin da oggi l’Enablement Package ufficiale (sistemi x64).

L’importante, prima di procedere, è accedere a Windows Update e verificare di aver correttamente installato l’ultimo aggiornamento cumulativo disponibile.

Dopo l’avvenuta installazione dell’Enablement Package, è importante riavviare Windows 11. Premendo Windows+R quindi digitando winver , si leggerà come versione e numero di build: 25H2, build 26200.6584.

Digitando Informazioni sul PC nella casella di ricerca di Windows 11, la stessa informazione appare accanto a Build sistema operativo. La data dell’installazione, invece, rimane quella del precedente Windows 11 24H2 proprio perché Windows 11 25H2 è solo un Enablement Package.

Enablement Package Windows 11 25H2 anche per i sistemi ARM

Chi volesse applicare istantaneamente Windows 11 25H2 anche su un sistema basato su chip ARM, può scaricare e installare l’Enablement Package dedicato ai device ARM64.

In entrambi i casi, sia per la versione x64 che ARM64, gli Enablement Package sono pacchetti unificati (pesano pochissimo, circa 200 KB), e sono utilizzabili su qualunque edizione di Windows 11 24H2, indipendentemente dalla lingua.

E chi proviene da Windows 11 23H2 e precedenti?

Coloro che arrivano da Windows 11 23H2 o versioni precedenti e intendono aggiornare i loro sistemi a Windows 11 25H2, non possono usare direttamente l’Enablement Package. Questo pacchetto, come spiegato in precedenza, è infatti progettato solo per tutti quei sistemi che già usano Windows 11 24H2.

L’Enablement Package funziona come un “interruttore” che attiva la nuova versione senza reinstallare l’intero sistema: le versioni precedenti (23H2, 22H2, ecc.) non contengono il “core” della versione 25H2, quindi l’Enablement Package non può funzionare.

Per aggiornare a Windows 11 25H2 dalle versioni antecedenti alla 24H2, quindi, va scaricato il file ISO, fatto doppio clic su di esso per poi eseguire il file setup.exe .

In questo modo, è possibile avviare anche un aggiornamento in-place, senza perdere file, configurazioni e programmi installati.